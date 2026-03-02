2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Good Morning Wishes : सोमवार की शुरुआत करें इन खूबसूरत मैसेज, फोटो और आध्यात्मिक शायरी के साथ

Good Morning Wishes and Images: अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं या अपने परिवार और दोस्तों को सोमवार की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके लिए है। इसमें हम गुड मॉर्निंग कहने के साथ-साथ सोमवार की शुभकामनाओं के लिए फोटो, वॉलपेपर, मैसेज, शायरी और संदेश शेयर कर रहे हैं। इन्हें शेयर करके आप अपने अपनों का दिन और भी खुशहाल बना सकते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 02, 2026

Good Morning Images- image credit- gemini

Good Morning Wishes and Images: हफ्ते के हर दिन खास होते हैं, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुछ दिनों की अलग ही महत्ता होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन लोग शिव जी की पूजा करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं और व्रत रखते हैं, ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे और जीवन में सुख-शांति बनी रहे। अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं या अपने परिवार और दोस्तों को सोमवार की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके लिए है। इसमें हम गुड मॉर्निंग कहने के साथ-साथ सोमवार की शुभकामनाओं के लिए फोटो, वॉलपेपर, मैसेज, शायरी और संदेश शेयर कर रहे हैं। इन्हें आप अपने अपनों के साथ शेयर करके उनके दिन को और भी खुशहाल बना सकते हैं।

गुड मॉर्निंग विश करने के लिए फोटो और शायरी (Good Morning Images and Shayari in Hindi)

गुड मॉर्निंग!
सूरज की पहली रौशनी आपके जीवन में उजाला लाए,
हर पल सफलता और खुशियों से भरा रहे।

गुड मॉर्निंग!
हर सुबह नए अवसर, नई उम्मीदें और नई प्रेरणा लाए,
आपका दिन मंगलमय और आनंदमय हो।

गुड मॉर्निंग!
सूरज की किरणें आपके जीवन में उजाला भर दें,
आपका दिन मंगलमय हो और हर पल प्यारा लगे।

गुड मॉर्निंग!
सपनों को सच करने का आज का दिन खास हो,
आपका दिन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।

गुड मॉर्निंग!
हर पल आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे,
आपका दिन मंगलमय और सकारात्मकता से भरा रहे।

सुप्रभात बोलने के लिए वॉलपेपर और मैसेज (Suprabhat Wallpapers and Messages in Hindi)

शुभ प्रभात!
सूरज की किरणें आपके जीवन में उजाला भरें,
आपका दिन मंगलमय हो।

शुभ प्रभात!
नई सुबह, नई खुशियां, नई उमंगें लेकर आई है,
आपका दिन मंगलमय हो।

शुभ प्रभात!
सपनों को सच करने का आज का दिन खास हो,
आपका दिन मंगलमय हो।

शुभ प्रभात!
सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक आपके मन को तरोताजा करे,
आपका दिन मंगलमय हो।

शुभ प्रभात!
हर लम्हा आपके लिए खुशियों और आनंद से भरा रहे,
आपका दिन मंगलमय हो।

शुभ सोमवार विश करने के लिए संदेश (Shubh Somvar Messages in Hindi)

  • शुभ सोमवार! आपका दिन मंगलमय हो,हर पल खुशियों और सफलता से भरपूर हो।
  • सोमवार की किरणें लाए नई ऊर्जा,आपका दिन मंगलमय और खुशियों से भरा हो।
  • शुभ सोमवार! कामयाबी और खुशियां आपके साथ हों,हर सुबह लाए आपके लिए नई सौगातें।
  • सोमवार की सुबह हो आपको नई प्रेरणा,आपका दिन मंगलमय, जीवन खुशियों से भरा हो।
  • शुभ सोमवार! हर कदम पर सफलता मिले,आपका दिन मंगलमय और आनंद से भरा रहे।
  • सोमवार की पहली किरण लाए आपके जीवन में उजाला,आपका दिन मंगलमय और सुख-समृद्धि से भरा हो।
  • शुभ सोमवार! नई उम्मीदें, नई खुशियां आपके पास हों,आपका दिन मंगलमय और दिल से खास हो।
  • सोमवार है नए सपनों और नई शुरुआत का दिन,आपका दिन मंगलमय और खुशियों भरा रहे।
  • शुभ सोमवार! जीवन में सफलता और प्यार हमेशा रहे,आपका दिन मंगलमय और आनंदमय हो।
  • सोमवार का दिन हो प्रेरणा और उमंग से भरा,आपका दिन मंगलमय और खुशियों की छांव में गुजरे।

ये भी पढ़ें

बृहस्पति देव और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ करें दिन की शुभ शुरुआत, भेजें सुंदर मैसेज और शायरी
लाइफस्टाइल
Good Morning Quotes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Mar 2026 05:00 am

Hindi News / Lifestyle News / Good Morning Wishes : सोमवार की शुरुआत करें इन खूबसूरत मैसेज, फोटो और आध्यात्मिक शायरी के साथ

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

इस होली बनाएं बिना चीनी-मैदा की सुपर हेल्दी प्रोटीन गुजिया, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी 

Gujiya Recipe
लाइफस्टाइल

अगर आपका किटन या पिल्ला बार-बार पैर चाटता है, तो नजरअंदाज न करें ये संकेत

Pets Licking Their Paws
लाइफस्टाइल

Holi 2026: रंगों की मस्ती में स्किन और बाल न हों खराब, स्किन स्पेशलिस्ट से जानिए रंगों से बचाव के आसान उपाय

Holi Skin Care Tips
लाइफस्टाइल

जिम, डाइट और योग करने के बाद भी नहीं घट रहा वजन? इस हरे फल का जूस पीने से 15 दिनों में ही होने लगेगा Weight Loss

Ash Gourd for weight loss
लाइफस्टाइल

प्रेग्नेंट महिलाएं होली पर क्या करें, क्या नहीं? बता रही हैं Gynacologist

Tips for Pregnant
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.