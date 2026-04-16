16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Hidden Truth : “अगर मैं मर जाऊं तो क्या मेरा पालतू डॉग मुझे खा जाएगा?”, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला इसका जवाब

Would Your Dog Eat You If You Died : अगर आप मर जाएं तो क्या पालतू कुत्ता आपकी लाश खा जाएगा (Can pets eat owners after death)? इसका जवाब लंदन यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के शोध में मिला है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Apr 16, 2026

Hidden Truth, Would Your Dog Eat You If You Died, London University,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Hidden Truth Would Your Dog Eat You If You Died : जो डॉग आपको इतना प्यार करता है। सोचिए, अगर आप मर जाएं तो क्या पालतू कुत्ता आपकी लाश खा जाएगा (Can pets eat owners after death)? अक्सर ऐसा सवाल डॉग ऑनर्स के मन में आया ही होगा। नेशनलजियोग्राफिक के मुताबिक, इसका जवाब लंदन यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैरोलिन रैंडो (Carolyn Rando) के शोध में मिला है। आइए, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं-

The Science of Why Dogs Eat Their Owners | इसके पीछे का साइंस समझिए

Fact : हां, कुत्ता अपने मालिक का शरीर खा जाएगा

ये सच आपको झकझोर सकता है। क्योंकि, इस तरह के 24% मामलों में पालतू जानवरों ने मालिक के शरीर को तब खाना शुरू किया जब उनकी मृत्यु को 24 घंटे से भी कम समय हुआ था।

इससे भी चौंकाने वाली बात ये है कि कुत्तों के पास उनका अपना खाना (Dog Food) था, फिर भी उन्होंने मालिक के शरीर को खाने के लिए चुना। इससे यह साबित होता है कि यह व्यवहार भूख से ज्यादा 'मनोवैज्ञानिक स्थिति' से प्रेरित है।

"वफादारी" पर सवाल नहीं

जिंदा रहने पर कुत्ता अपने मालिक के प्रति बहुत अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। इतना ही नहीं जब मालिक मर जाता है, तो कुत्ता बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है। वह मदद के लिए हाथ या चेहरे को चाटता है, और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो वह घबराकर जोर-जोर से चाटने या काटने लगता है, जो अंततः खाने में बदल जाता है।

चेहरे को ही क्यों चुनते हैं?

रिपोर्ट के अनुसार, ये शरीर का सॉफ्ट हिस्सा होता है। साथ ही शरीर का वह हिस्सा है जिससे कुत्ता सबसे ज्यादा संवाद करता है। मालिक को 'जगाने' की कोशिश में सबसे पहले संपर्क चेहरे से ही होता है, इसलिए नुकसान भी वहीं सबसे पहले पहुंचाता है।

"डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर" (Displacement Behavior)

यह व्यवहार कुत्ते के "भेड़िया" पूर्वजों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह एक "डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर" (Displacement Behavior) है। यानी जब कुत्ता समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है, तो वह अत्यधिक तनाव में वही करने लगता है जो उसे उस समय समझ आता है - चाटना और काटना।

पालतू डॉग से जुड़े ऐसे रोचक सवाल आपके मन में हो तो हमें कमेंट करके बताएं।

ये भी पढ़ें

Ants Trafficking : 20 हजार रुपए की एक चीटीं, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड, जानिए क्या होता है इनका
लाइफस्टाइल
Ants Trafficking, Man arrested with 2000 African Queen ants,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कुत्ता

science news

Published on:

16 Apr 2026 11:59 am

Hindi News / Lifestyle News / Hidden Truth : “अगर मैं मर जाऊं तो क्या मेरा पालतू डॉग मुझे खा जाएगा?”, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला इसका जवाब

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

कम सैलरी से नाखुश महिला कर्मचारी ऑफिस में 5 घंटे सोती रही, फिर खा गई बीमार बॉस की चॉकलेट

China Office Viral News
लाइफस्टाइल

Bengaluru Cat Dispute: बिल्ले ने पड़ोसी की बिल्ली को किया प्रेग्नेंट, तो बच्चों की ‘कस्टडी’ के लिए बुलानी पड़ी पुलिस!

Bengaluru Cat Dispute
लाइफस्टाइल

Snana Mantra: सुबह-सुबह नहाते समय बोलें यह मंत्र, दिन भर बनी रहेगी गजब की पॉजिटिव एनर्जी

Nahane ka Mantra
लाइफस्टाइल

Sadhguru Quotes: गलतियां अब बोझ नहीं, बनेंगी सीढ़ी: जानें सद्गुरु का ‘सक्सेस मंत्र’

Sadhguru Quotes
लाइफस्टाइल

Raghav Chadha Z Security : राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी, हर माह 20 लाख तक का खर्चा, कौन भरता है ये बिल?

Raghav Chadha Z Security, Center Approved Raghav Chadha Z Security, Z Security Cost,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.