Hidden Truth : “अगर मैं मर जाऊं तो क्या मेरा पालतू डॉग मुझे खा जाएगा?”, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला इसका जवाब

Hidden Truth Would Your Dog Eat You If You Died : जो डॉग आपको इतना प्यार करता है। सोचिए, अगर आप मर जाएं तो क्या पालतू कुत्ता आपकी लाश खा जाएगा (Can pets eat owners after death)? अक्सर ऐसा सवाल डॉग ऑनर्स के मन में आया ही होगा। नेशनलजियोग्राफिक के मुताबिक, इसका जवाब लंदन यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैरोलिन रैंडो (Carolyn Rando) के शोध में मिला है। आइए, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं-