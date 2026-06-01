1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Pregnancy Stretch Marks कम करने के लिए घर पर बनाएं DIY क्रीम, गायनेकोलॉजिस्ट ने बताए आसान टिप्स

Pregnancy Stretch Marks से परेशान हैं? गायनेकोलॉजिस्ट से जानें शिया बटर, एलोवेरा और नारियल तेल से DIY क्रीम बनाने का तरीका और असरदार prevention tips।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 01, 2026

DIY Cream For Stretch Marks, How To Prevent Pregnancy Stretch Marks

प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स कम करने के उपाय| image credit freepick

Best Home Remedies For Stretch Marks: प्रेगनेंसी (Pregnancy) के दौरान शरीर में कई बदलाव होते हैं, जिनमें स्ट्रेच मार्क्स (Stretch Marks) सबसे आम समस्याओं में से एक हैं। पेट और कमर की त्वचा पर पड़ने वाले ये निशान कई महिलाओं के लिए चिंता का कारण बन जाते हैं। ऐसे में महिलाएं अक्सर महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बच्चे की सुरक्षा को लेकर डर भी बना रहता है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मनीषा मीणा गुप्ता के अनुसार कुछ आसान घरेलू उपाय, DIY क्रीम और सही डाइट अपनाकर स्ट्रेच मार्क्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए करें ये तीन काम (Ways To Prevent Pregnancy Stretch Marks)

इंस्टाग्राम चैनल 'the_pregnancy_guide' पर गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मनीषा मीणा गुप्ता ने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट की त्वचा के खिंचाव को कम करने के साथ ही इलास्टिसिटी बनाए रखने के लिए तीन तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिससे स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में मदद सकती है।

Stretch Marks कम करने के लिए DIY Cream कैसे बनाएं

स्ट्रेच मार्क्स के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने के बजाय आप घर पर ही नेचुरल क्रीम बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए शिया बटर (Shea Butter) में एलोवेरा जेल और नारियल का तेल अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को सुबह-शाम अपने पेट पर अच्छी तरह लगाएं। इससे स्ट्रेच मार्क्स कम होंगे, क्योंकि यह पेट की त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है।

इन दो बातों का भी रखें ध्यान (Keep These Two Things In Mind)

DIY क्रीम का इस्तेमाल करने के साथ-साथ इन दो बातों का भी ध्यान रखें:

  • हाइड्रेटेड रहें: शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड रखने के लिए आवश्यकतानुसार भरपूर पानी पिएं।
  • प्रोटीन डाइट: अपने आहार में प्रोटीन से भरपूर (Protein-rich diet) चीजों को शामिल करें।

प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं? (Why Do Stretch Marks Happen In Pregnancy?)

डॉ. मनीषा मीणा गुप्ता बताती हैं कि जब प्रेगनेंसी 6 महीने से ज्यादा की होती है, तो बच्चे के साथ-साथ पेट का आकार भी तेजी से बढ़ता है। इसके चलते ऊपर की त्वचा में काफी खिंचाव आता है। जब स्किन खिंचती है, तो उसमें मौजूद इलास्टिन और कोलेजन फाइबर टूटने लगते हैं, जिसके कारण स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। आप इसे पूरी तरह रोक तो नहीं सकतीं, लेकिन अपनी रूटीन में कुछ बदलाव करके इसे कम कर सकती हैं।

नोट: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी घरेलू उपाय या स्किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें

Jaipur Crime : पेट दर्द ने खोला दरिंदगी का राज, 12 साल की बच्ची 7 माह की गर्भवती मिली, आरोपी हिरासत में
जयपुर
Jaipur Crime Stomach pain revealed secret raped 12-year-old girl found 7 months pregnant

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Jun 2026 04:04 pm

Hindi News / Lifestyle News / Pregnancy Stretch Marks कम करने के लिए घर पर बनाएं DIY क्रीम, गायनेकोलॉजिस्ट ने बताए आसान टिप्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Summer Drink: गर्मी में घर पर बनाएं ठंडक से भरपूर Kokum Mojito, फूड ब्लॉगर नंदिनी माहेश्वरी ने शेयर की आसान रेसिपी

Kokum Mojito Recipe, Kokum Sharbat Recipe
लाइफस्टाइल

RCB की जीत के बाद वायरल हुआ Anushka Sharma का IPL 2026 लुक, जानें पूरी डिटेल

Anushka Sharma IPL 2026 Look, Anushka Sharma RCB Celebration Outfit
लाइफस्टाइल

What To Wear During Heat wave: कैसा कपड़ा पहनने से गर्मी लग सकती है कम; डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए

Best Clothes For Hot Weather,Black Vs White Clothes In Summer,Cotton Clothes For Summer,
लाइफस्टाइल

Dhasa Sindoor क्या है? जानें मिथिलांचल का पारंपरिक सिंदूर डिजाइन और लगाने का तरीका

How To Apply Dhasa Sindoor, Dhasa sindoor design
लाइफस्टाइल

Baby Diet Tips: 1 साल से कम उम्र के बच्चों को नमक-चीनी क्यों नहीं देनी चाहिए? जानें डायटीशियन की राय

Avoid Salt And Sugar For Babies, When To Start Salt And Sugar For Infants
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.