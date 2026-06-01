Pregnancy Stretch Marks कम करने के लिए घर पर बनाएं DIY क्रीम, गायनेकोलॉजिस्ट ने बताए आसान टिप्स

प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स कम करने के उपाय| image credit freepick
Best Home Remedies For Stretch Marks: प्रेगनेंसी (Pregnancy) के दौरान शरीर में कई बदलाव होते हैं, जिनमें स्ट्रेच मार्क्स (Stretch Marks) सबसे आम समस्याओं में से एक हैं। पेट और कमर की त्वचा पर पड़ने वाले ये निशान कई महिलाओं के लिए चिंता का कारण बन जाते हैं। ऐसे में महिलाएं अक्सर महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बच्चे की सुरक्षा को लेकर डर भी बना रहता है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मनीषा मीणा गुप्ता के अनुसार कुछ आसान घरेलू उपाय, DIY क्रीम और सही डाइट अपनाकर स्ट्रेच मार्क्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
इंस्टाग्राम चैनल 'the_pregnancy_guide' पर गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मनीषा मीणा गुप्ता ने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट की त्वचा के खिंचाव को कम करने के साथ ही इलास्टिसिटी बनाए रखने के लिए तीन तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिससे स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में मदद सकती है।
स्ट्रेच मार्क्स के लिए महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने के बजाय आप घर पर ही नेचुरल क्रीम बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए शिया बटर (Shea Butter) में एलोवेरा जेल और नारियल का तेल अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को सुबह-शाम अपने पेट पर अच्छी तरह लगाएं। इससे स्ट्रेच मार्क्स कम होंगे, क्योंकि यह पेट की त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है, जिससे स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है।
DIY क्रीम का इस्तेमाल करने के साथ-साथ इन दो बातों का भी ध्यान रखें:
डॉ. मनीषा मीणा गुप्ता बताती हैं कि जब प्रेगनेंसी 6 महीने से ज्यादा की होती है, तो बच्चे के साथ-साथ पेट का आकार भी तेजी से बढ़ता है। इसके चलते ऊपर की त्वचा में काफी खिंचाव आता है। जब स्किन खिंचती है, तो उसमें मौजूद इलास्टिन और कोलेजन फाइबर टूटने लगते हैं, जिसके कारण स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। आप इसे पूरी तरह रोक तो नहीं सकतीं, लेकिन अपनी रूटीन में कुछ बदलाव करके इसे कम कर सकती हैं।
नोट: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी घरेलू उपाय या स्किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
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