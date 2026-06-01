Pregnancy Stretch Marks कम करने के लिए घर पर बनाएं DIY क्रीम, गायनेकोलॉजिस्ट ने बताए आसान टिप्स

Best Home Remedies For Stretch Marks: प्रेगनेंसी (Pregnancy) के दौरान शरीर में कई बदलाव होते हैं, जिनमें स्ट्रेच मार्क्स (Stretch Marks) सबसे आम समस्याओं में से एक हैं। पेट और कमर की त्वचा पर पड़ने वाले ये निशान कई महिलाओं के लिए चिंता का कारण बन जाते हैं। ऐसे में महिलाएं अक्सर महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बच्चे की सुरक्षा को लेकर डर भी बना रहता है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मनीषा मीणा गुप्ता के अनुसार कुछ आसान घरेलू उपाय, DIY क्रीम और सही डाइट अपनाकर स्ट्रेच मार्क्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है।