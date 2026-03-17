Rajasthan Family Planning : अनचाहे गर्भ से बचाती है माचिस की तीली जितनी पतली यह ‘स्टिक’, पढ़ें- महिलाओं के लिए है जरूरी

विशेषज्ञों का मानना है कि यह तरीका तीन साल का अंतर रखने में मदद करेगा, जिससे मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। यह विधि बार-बार गर्भधारण से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से बचाव करती है और महिलाओं को पोषण सुधारने का अवसर देती है। अधिकांश महिलाओं में प्रसव के कुछ महीनों बाद माहवारी शुरू हो जाती है, जिससे जल्द गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में यह प्रत्यारोपण एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प साबित होता है।