Summer Drink: गर्मी में घर पर बनाएं ठंडक से भरपूर Kokum Mojito, फूड ब्लॉगर नंदिनी माहेश्वरी ने शेयर की आसान रेसिपी

कोकम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और कूलिंग प्रॉपर्टीज गर्मियों में शरीर को राहत देने में मदद कर सकती हैं। कई लोग इसे पाचन सुधारने और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए भी पसंद करते हैं। हालांकि, किसी भी घरेलू उपाय को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।