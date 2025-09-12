Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Hydrating Skin Tips: खूबसूरत और हाइड्रेटेड स्किन चाहिए? तो ये 7 ब्यूटी सीक्रेट्स जान लें

Hydrating Skin Tips: अगर आप भी नेचुरली अपनी स्किन को हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो कुछ आसान ब्यूटी सीक्रेट्स अपनाना फायदेमंद हो सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 12, 2025

Skin hydration tips, Beauty tips for glowing skin, How to hydrate skin naturally, Best tips for glowing skin,
How to keep skin hydrated naturally|फोटो सोर्स - Gemini@AI

Hydrating Skin Tips: हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन यंग, खूबसूरत और ग्लोइंग दिखे। लेकिन आजकल की लिविंग स्टाइल, पॉल्यूशन, धूप, प्रदूषण, स्ट्रेस और हमारी खुद की छोटी-छोटी लापरवाहियां स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं जिससे स्किन की नमी कम हो जाती है। अगर आप भी नेचुरली अपनी स्किन को हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आपको बस कुछ आसान ब्यूटी सीक्रेट्स अपनाने होंगे। आइए जानते हैं वे 7 जरूरी टिप्स, जो आसान और असरदार हैं।

दिन की शुरुआत पानी से करें

सुबह उठते ही सबसे पहला काम एक गिलास गुनगुना पानी पीने का होना चाहिए। ये न सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स करता है, बल्कि स्किन को भी अंदर से हाइड्रेशन देता है। दिनभर कम से कम 7–8 गिलास पानी जरूर पिएं।

ये भी पढ़ें

Skincare Routine: रेडिएंट स्किन के लिए सुबह उठते ही अपनाएं ये 7 हैबिट्स
ब्यूटी टिप्स
Morning skincare routine

फेस पर कोल्ड वॉटर स्प्लैश करें

चेहरे पर बार-बार ठंडे पानी के छींटे मारना स्किन को फ्रेश और हाइड्रेटेड बनाए रखता है। ये स्किन की नमी को लॉक करने में मदद करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है।

एलोवेरा जेल का इस्तेमाल

एलोवेरा को नैचुरल मॉइस्चराइज़र माना जाता है। इसे रोज़ाना रात में सोने से पहले चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। ये स्किन को गहराई तक नमी देता है और रुखापन दूर करता है।

हाइड्रेटिंग सीरम और क्रीम चुनें

मार्केट में मिलने वाले स्किनकेयर प्रोडक्ट्स में से हाइलूरॉनिक एसिड और ग्लिसरीन वाले सीरम या क्रीम चुनें। ये स्किन की नमी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं।

हेल्दी डाइट को न भूलें

सिर्फ बाहर से देखभाल काफी नहीं होती। स्किन को हेल्दी रखने के लिए फ्रूट्स, सब्जियां, नट्स और सीड्स का सेवन करें। खासकर नारियल पानी और खीरा जैसे वॉटर-बेस्ड फूड्स स्किन को नेचुरली हाइड्रेट करते हैं।

सूरज की किरणों से बचाव

धूप स्किन से नमी और ग्लो दोनों छीन लेती है। बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना न भूलें। ये स्किन को UV रेज़ से बचाते हुए उसकी हाइड्रेशन लेवल को बनाए रखता है।

ब्यूटी स्लीप बेहद जरूरी

नींद पूरी न होने से स्किन थकी और डल लगने लगती है। रोजाना 7–8 घंटे की गहरी नींद लें। सोते समय स्किन खुद को रिपेयर करती है और अगले दिन हेल्दी व हाइड्रेटेड दिखती है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Skincare Routine: रेडिएंट स्किन के लिए सुबह उठते ही अपनाएं ये 7 हैबिट्स
ब्यूटी टिप्स
Morning skincare routine

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

12 Sept 2025 04:29 pm

Hindi News / Lifestyle News / Hydrating Skin Tips: खूबसूरत और हाइड्रेटेड स्किन चाहिए? तो ये 7 ब्यूटी सीक्रेट्स जान लें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.