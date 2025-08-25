Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ब्यूटी टिप्स

Skincare Routine: रेडिएंट स्किन के लिए सुबह उठते ही अपनाएं ये 7 हैबिट्स

Morning skincare routine: सुबह की सही स्किनकेयर रूटीन से चेहरा पूरे दिन फ्रेश और ग्लोइंग रह सकता है। जानें 7 बेस्ट मॉर्निंग स्किनकेयर हैबिट्स, जैसे फेस क्लेंजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, जो आपकी त्वचा को हेल्दी और खूबसूरत बनाएंगे।

भारत

Dimple Yadav

Aug 25, 2025

Morning skincare routine
Morning skincare routine (Photo- freepik)

Skincare Routine: अगर दिन की शुरुआत सही स्किनकेयर रूटीन से हो, तो चेहरा पूरे दिन फ्रेश और ग्लोइंग नजर आता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सुबह की सही आदतें न केवल स्किन को हानिकारक यूवी किरणों और प्रदूषण से बचाती हैं, बल्कि लंबे समय तक हेल्दी और यंग बनाए रखने में भी मदद करती हैं। मार्केट में ढेरों प्रोडक्ट्स उपलब्ध होने की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इस्तेमाल करें। लेकिन सच यह है कि कुछ आसान आदतें आपकी स्किन को बिना ज्यादा मेहनत के चमकदार बना सकती हैं। आइए जानते हैं सुबह की 7 बेस्ट स्किनकेयर हैबिट्स के बारे में।

चेहरा क्लेंज करना जरूरी

रातभर स्किन पर ऑयल, पसीना और डेड सेल्स जमा हो जाते हैं। इसलिए सुबह हल्के फेसवॉश से चेहरा धोना चाहिए। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से क्लेंजर चुनें और गुनगुने या ठंडे पानी का इस्तेमाल करें।

ये भी पढ़ें

Morning Skincare Tips: ग्लोइंग स्किन चाहिए? तो सुबह ये स्किन केयर स्टेप्स जरूर अपनाएं
ब्यूटी टिप्स
Healthy skin morning routine

टोनर लगाना न भूलें

क्लेंज़िंग के बाद टोनर लगाने से स्किन का pH लेवल बैलेंस होता है और पोर्स टाइट होते हैं। अल्कोहल-फ्री टोनर जिसमें रोज़ वॉटर, नियासिनामाइड या हायल्यूरोनिक एसिड हो, स्किन को ताजगी देता है।

स्पॉट ट्रीटमेंट

अगर चेहरे पर पिंपल्स या डार्क स्पॉट्स हैं, तो इस समय स्पॉट ट्रीटमेंट करें। ध्यान रखें कि इसे सिर्फ प्रभावित हिस्से पर ही लगाएं।

विटामिन C सीरम

विटामिन C एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो चेहरे की चमक बढ़ाता है और डार्क स्पॉट्स को कम करता है। रोजाना कुछ ड्रॉप्स लगाने से त्वचा को हेल्दी ग्लो मिलता है।

मॉइस्चराइजर

कई लोग सोचते हैं कि ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह गलत है। हल्के जेल-बेस्ड मॉइस्चराइजर हर स्किन टाइप के लिए जरूरी हैं।

सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य

सुबह की रूटीन का सबसे अहम स्टेप सनस्क्रीन है। चाहे घर में हों या बाहर, SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

हेल्दी डाइट और हाइड्रेशन

सुबह पर्याप्त पानी पिएं और पौष्टिक नाश्ता करें। फल, हरी सब्जियां और नट्स स्किन को अंदर से पोषण देते हैं।

  • किन गलतियों से बचें?
  • सुबह चेहरे को स्क्रब न करें।
  • सनस्क्रीन कभी न छोड़ें।
  • ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल न करें।
  • ढेर सारे प्रोडक्ट्स लगाने से बचें।

ये भी पढ़ें

Glowing Skincare Tips: रक्षाबंधन 2025 के दिन चमकें बिना ज्यादा खर्च किए, ये टिप्स आपको देंगे इंस्टेंट चमक
लाइफस्टाइल
Rakhi Special Beauty Tips, Glowing Skincare Tips

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

25 Aug 2025 04:46 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Skincare Routine: रेडिएंट स्किन के लिए सुबह उठते ही अपनाएं ये 7 हैबिट्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.