Skincare Routine: रेडिएंट स्किन के लिए सुबह उठते ही अपनाएं ये 7 हैबिट्स

Skincare Routine: अगर दिन की शुरुआत सही स्किनकेयर रूटीन से हो, तो चेहरा पूरे दिन फ्रेश और ग्लोइंग नजर आता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सुबह की सही आदतें न केवल स्किन को हानिकारक यूवी किरणों और प्रदूषण से बचाती हैं, बल्कि लंबे समय तक हेल्दी और यंग बनाए रखने में भी मदद करती हैं। मार्केट में ढेरों प्रोडक्ट्स उपलब्ध होने की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इस्तेमाल करें। लेकिन सच यह है कि कुछ आसान आदतें आपकी स्किन को बिना ज्यादा मेहनत के चमकदार बना सकती हैं। आइए जानते हैं सुबह की 7 बेस्ट स्किनकेयर हैबिट्स के बारे में।
रातभर स्किन पर ऑयल, पसीना और डेड सेल्स जमा हो जाते हैं। इसलिए सुबह हल्के फेसवॉश से चेहरा धोना चाहिए। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से क्लेंजर चुनें और गुनगुने या ठंडे पानी का इस्तेमाल करें।
क्लेंज़िंग के बाद टोनर लगाने से स्किन का pH लेवल बैलेंस होता है और पोर्स टाइट होते हैं। अल्कोहल-फ्री टोनर जिसमें रोज़ वॉटर, नियासिनामाइड या हायल्यूरोनिक एसिड हो, स्किन को ताजगी देता है।
अगर चेहरे पर पिंपल्स या डार्क स्पॉट्स हैं, तो इस समय स्पॉट ट्रीटमेंट करें। ध्यान रखें कि इसे सिर्फ प्रभावित हिस्से पर ही लगाएं।
विटामिन C एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो चेहरे की चमक बढ़ाता है और डार्क स्पॉट्स को कम करता है। रोजाना कुछ ड्रॉप्स लगाने से त्वचा को हेल्दी ग्लो मिलता है।
कई लोग सोचते हैं कि ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती, लेकिन यह गलत है। हल्के जेल-बेस्ड मॉइस्चराइजर हर स्किन टाइप के लिए जरूरी हैं।
सुबह की रूटीन का सबसे अहम स्टेप सनस्क्रीन है। चाहे घर में हों या बाहर, SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं।
सुबह पर्याप्त पानी पिएं और पौष्टिक नाश्ता करें। फल, हरी सब्जियां और नट्स स्किन को अंदर से पोषण देते हैं।