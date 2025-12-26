26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Ananya Panday Beauty Secret: अनन्या पांडे के स्किनकेयर रूटीन में क्यों अहम हैं ये दो ‘S’, जानिए क्यों है सबसे जरूरी

Ananya Panday Beauty Secret Revealed: खूबसूरत और हेल्दी स्किन किसी जादू से नहीं, बल्कि सही और नियमित केयर से मिलती है। अनन्या पांडे की स्किनकेयर फिलॉसफी भी इसी सोच पर टिकी हैकम स्टेप्स, सही प्रोडक्ट्स और लगातार देखभाल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 26, 2025

How celebrities take care of skin, Best skincare routine for glowing skin, Simple skincare routine,

Ananya pandey glowing skin secrets|फोटो सोर्स –ananyapanday/Instagram

Ananya Panday Beauty Secret:अनन्या पांडे की स्किन हमेशा फ्रेश, नैचुरल और ग्लोइंग नजर आती है, जिसकी एक बड़ी वजह उनका सिंपल लेकिन डिसिप्लिन्ड स्किनकेयर रूटीन है। वह मानती हैं कि सीरम से मिलने वाली गहरी हाइड्रेशन और सनस्क्रीन से मिलने वाली सुरक्षा स्किन को रोजमर्रा के नुकसान से बचाती है। यही कारण है कि अनन्या इन दोनों स्टेप्स को अपनी त्वचा के लिए एक मजबूत ढाल मानती हैं।

सीरम क्यों हैं जरूरी (Why serum is important for skin)

सीरम हल्का लेकिन असरदार होता है, क्योंकि इसमें एक्टिव इंग्रीडिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है जो त्वचा की गहराई तक काम करती है। यह स्किन को हाइड्रेट कर अंदर से प्लम्प बनाता है, डलनेस कम करता है, स्किन बैरियर को मजबूत करता है और पोर्स और फाइन लाइन्स जैसे टेक्सचर को बेहतर बनाता है।

सीरम लगाने का सही तरीका

  • चेहरा साफ और हल्का गीला हो
  • 2–3 बूंदें हथेलियों में लेकर चेहरे पर थपथपाएं
  • गर्दन को न भूलें

सनस्क्रीन के फायदे (Why sunscreen is necessary daily)

सनस्क्रीन सिर्फ धूप में बाहर निकलने के लिए नहीं, बल्कि रोजाना इस्तेमाल की जरूरत है। यह UV किरणों से त्वचा को बचाकर टैनिंग, पिग्मेंटेशन और सनबर्न का खतरा कम करता है, एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करता है और स्किन टोन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। रोजमर्रा के लिए SPF 30 से 50 तक का सनस्क्रीन पर्याप्त माना जाता है।

सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका

  • सीरम के बाद, मॉइश्चराइजर के ऊपर
  • दो उंगलियों जितनी मात्रा
  • बाहर जाने से 15–20 मिनट पहले लगाएं
  • लंबे समय तक बाहर रहें तो हर 2–3 घंटे में दोबारा लगाएं

रात में स्किन की देखभाल कैसे करती हैं?

दिनभर की धूल, पसीना और मेकअप हटाना उतना ही जरूरी है जितनी सुबह की स्किनकेयर। इसके लिए सबसे पहले मेकअप रिमूवर वाइप्स या ऑयल-बेस्ड क्लींजर से चेहरे की अच्छी तरह सफाई की जाती है, ताकि पोर्स में जमी गंदगी निकल सके। इसके बाद जेंटल, बिना झाग वाले क्लींजर से चेहरा धोया जाता है। हफ्ते में दो से तीन बार AHA या BHA से एक्सफोलिएशन किया जाता है, जिससे डेड स्किन हटे। रोजवॉटर या विच हेजल से टोनिंग के बाद नियासिनमाइड या विटामिन C सीरम लगाया जाता है। रात में स्किन को रिपेयर करने के लिए नाइट क्रीम या स्लीपिंग मास्क और आंखों के नीचे डार्क सर्कल के लिए आई क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है।

ये भी पढ़ें

Jacqueline Fernandez Fitness Routine: नॉनवेज नहीं खातीं जैकलीन फर्नांडिस, ये चीजें खाकर रहती हैं स्लिम और फिट
लाइफस्टाइल
Bollywood Actress Diet Plan, Vegetarian Diet for Fitness, Healthy Eating Habits, Slim and Fit Body Secrets,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Dec 2025 11:17 am

Published on:

26 Dec 2025 10:48 am

Hindi News / Lifestyle News / Ananya Panday Beauty Secret: अनन्या पांडे के स्किनकेयर रूटीन में क्यों अहम हैं ये दो ‘S’, जानिए क्यों है सबसे जरूरी

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

नए साल पर कहीं गिरते हैं तरबूज, तो कहीं जलती हैं खास मोमबत्तियां

New Year Rituals, Cultural New Year Customs, New Years Eve Traditions, New Year Festivities,
लाइफस्टाइल

कड़ाके की ठंड में घर आएगी खुशियों की धूप, अपने 'विंटर बेबी' को दें ये ट्रेंडी नाम, देखें पूरी लिस्ट

Cute newborn baby names, Winter Baby Names, Winter Baby Names meaning, Winter Baby Names boy, Winter Baby Names girl.
लाइफस्टाइल

ग्लिसरीन से पाएं ठंड में भी सॉफ्ट और ग्लोइंग स्किन

Winter skincare tips, Glycerine benefits for skin, Soft and glowing skin in winter,
लाइफस्टाइल

कोरियन ग्लास स्किन चाहिए? इस देसी आंवला हैक को मिस मत करना

Amla ice cubes, amla ice cubes benefits, amla ice cubes benefits for skin, amla ice cubes benefits for face, amla ice cubes recipe, home facial remedy.
लाइफस्टाइल

Gen-Z डेटिंग का नया 'स्कैम'! सर्दियों में लव-बॉम्बिंग और गर्मियों में घोस्टिंग, जानें क्या है Snowmanning?

Snowmanning dating trend, winter dating trend, dating trend, relationship tips in hindi.
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.