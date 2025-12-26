Ananya Panday Beauty Secret: अनन्या पांडे के स्किनकेयर रूटीन में क्यों अहम हैं ये दो ‘S’, जानिए क्यों है सबसे जरूरी

Ananya pandey glowing skin secrets|फोटो सोर्स –ananyapanday/Instagram
Ananya Panday Beauty Secret:अनन्या पांडे की स्किन हमेशा फ्रेश, नैचुरल और ग्लोइंग नजर आती है, जिसकी एक बड़ी वजह उनका सिंपल लेकिन डिसिप्लिन्ड स्किनकेयर रूटीन है। वह मानती हैं कि सीरम से मिलने वाली गहरी हाइड्रेशन और सनस्क्रीन से मिलने वाली सुरक्षा स्किन को रोजमर्रा के नुकसान से बचाती है। यही कारण है कि अनन्या इन दोनों स्टेप्स को अपनी त्वचा के लिए एक मजबूत ढाल मानती हैं।
सीरम हल्का लेकिन असरदार होता है, क्योंकि इसमें एक्टिव इंग्रीडिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है जो त्वचा की गहराई तक काम करती है। यह स्किन को हाइड्रेट कर अंदर से प्लम्प बनाता है, डलनेस कम करता है, स्किन बैरियर को मजबूत करता है और पोर्स और फाइन लाइन्स जैसे टेक्सचर को बेहतर बनाता है।
सनस्क्रीन सिर्फ धूप में बाहर निकलने के लिए नहीं, बल्कि रोजाना इस्तेमाल की जरूरत है। यह UV किरणों से त्वचा को बचाकर टैनिंग, पिग्मेंटेशन और सनबर्न का खतरा कम करता है, एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करता है और स्किन टोन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। रोजमर्रा के लिए SPF 30 से 50 तक का सनस्क्रीन पर्याप्त माना जाता है।
दिनभर की धूल, पसीना और मेकअप हटाना उतना ही जरूरी है जितनी सुबह की स्किनकेयर। इसके लिए सबसे पहले मेकअप रिमूवर वाइप्स या ऑयल-बेस्ड क्लींजर से चेहरे की अच्छी तरह सफाई की जाती है, ताकि पोर्स में जमी गंदगी निकल सके। इसके बाद जेंटल, बिना झाग वाले क्लींजर से चेहरा धोया जाता है। हफ्ते में दो से तीन बार AHA या BHA से एक्सफोलिएशन किया जाता है, जिससे डेड स्किन हटे। रोजवॉटर या विच हेजल से टोनिंग के बाद नियासिनमाइड या विटामिन C सीरम लगाया जाता है। रात में स्किन को रिपेयर करने के लिए नाइट क्रीम या स्लीपिंग मास्क और आंखों के नीचे डार्क सर्कल के लिए आई क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है।
