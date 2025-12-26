Ananya Panday Beauty Secret: अनन्या पांडे के स्किनकेयर रूटीन में क्यों अहम हैं ये दो ‘S’, जानिए क्यों है सबसे जरूरी

दिनभर की धूल, पसीना और मेकअप हटाना उतना ही जरूरी है जितनी सुबह की स्किनकेयर। इसके लिए सबसे पहले मेकअप रिमूवर वाइप्स या ऑयल-बेस्ड क्लींजर से चेहरे की अच्छी तरह सफाई की जाती है, ताकि पोर्स में जमी गंदगी निकल सके। इसके बाद जेंटल, बिना झाग वाले क्लींजर से चेहरा धोया जाता है। हफ्ते में दो से तीन बार AHA या BHA से एक्सफोलिएशन किया जाता है, जिससे डेड स्किन हटे। रोजवॉटर या विच हेजल से टोनिंग के बाद नियासिनमाइड या विटामिन C सीरम लगाया जाता है। रात में स्किन को रिपेयर करने के लिए नाइट क्रीम या स्लीपिंग मास्क और आंखों के नीचे डार्क सर्कल के लिए आई क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है।