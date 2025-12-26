Winter Hair Care Tips: बाल गुच्छों में टूट रहे हैं? ठंड में की ये गलतियां हो सकती हैं वजह

Winter Hair Care Tips: सर्दियों में बालों का झड़ना और गुच्छों में टूटना एक आम समस्या बन जाती है। ठंडी हवा, ड्राई मौसम और हमारी रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें बालों की जड़ों को कमजोर कर देती हैं, जिससे हेयर फॉल बढ़ने लगता है। अगर समय रहते इन गलतियों को पहचाना न जाए, तो बालों की सेहत पर इसका असर लंबे समय तक रह सकता है।