लाइफस्टाइल

Winter Hair Care Tips: बाल गुच्छों में टूट रहे हैं? ठंड में की ये गलतियां हो सकती हैं वजह

Winter Hair Care Tips: सर्दियों में बालों का झड़ना और गुच्छों में टूटना एक आम समस्या बन जाती है। ठंडी हवा, ड्राय मौसम और हमारी रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें बालों की जड़ों को कमजोर कर देती हैं, जिससे हेयर फॉल बढ़ने लगता है। अगर समय रहते इन गलतियों को पहचाना न जाए, तो बालों

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 26, 2025

सर्दियों में बाल झड़ना, ठंड में हेयर फॉल, Hair fall in winter,

Winter hair fall mistakes|फोटो सोर्स –Gemini

Winter Hair Care Tips: सर्दियों में बालों का झड़ना और गुच्छों में टूटना एक आम समस्या बन जाती है। ठंडी हवा, ड्राई मौसम और हमारी रोजमर्रा की कुछ गलत आदतें बालों की जड़ों को कमजोर कर देती हैं, जिससे हेयर फॉल बढ़ने लगता है। अगर समय रहते इन गलतियों को पहचाना न जाए, तो बालों की सेहत पर इसका असर लंबे समय तक रह सकता है।

Hair Fall Reason: सर्दियों में बाल क्यों ज्यादा झड़ते हैं?

सूखी और ठंडी हवा

ठंड में नमी कम हो जाती है। इससे स्कैल्प ड्राय होती है, ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ता है और बालों की जड़ों तक पोषण ठीक से नहीं पहुंच पाता। नतीजा बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं।

बहुत गर्म पानी से नहाना

गर्म पानी स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स को धो देता है। इससे खुजली, रूखापन और डैंड्रफ बढ़ता है, जो बालों को जड़ से कमजोर करता है।

प्रदूषण का असर

धूल-धुआं बालों के प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषक रोमछिद्रों को बंद कर देते हैं, जिससे जड़ें कमजोर होती हैं और हेयर फॉल बढ़ता है।

विटामिन D की कमी

सर्दियों में धूप कम मिलती है। विटामिन D कम होने पर बालों का ग्रोथ साइकिल प्रभावित होता है, जिससे झड़ना तेज हो सकता है।

Hair Care Tips: हेयर फॉल कम करने के आसान और असरदार टिप्स

गुनगुना पानी अपनाएं

हफ्ते में 2–3 बार सल्फेट-फ्री शैंपू से बाल धोएं। कंडीशनर केवल बालों की लंबाई और सिरों पर लगाएं, 3–5 मिनट बाद धो लें।

डीप हाइड्रेशन जरूरी

हफ्ते में एक बार ऑयल-बेस्ड हेयर मास्क (नारियल/बादाम/आर्गन) लगाकर हल्की मसाज करें। 20 मिनट बाद धो लें। इससे नमी बनी रहती है और टूटना कम होता है।

डाइट का ध्यान रखें

ओमेगा-3 (अखरोट, अलसी, सैल्मन), प्रोटीन, आयरन और पानी पर्याप्त लें। जरूरत पड़े तो ब्लड टेस्ट के बाद ही विटामिन D सप्लीमेंट लें।

स्टाइलिंग में सॉफ्ट रहें

टाइट हेयरस्टाइल और ज्यादा हीट से बचें। बालों को हवा में सूखने दें, चौड़े दांतों वाली कंघी इस्तेमाल करें और सिल्क/सैटिन तकिए का कवर बेहतर रहता है।

घर का माहौल

हीटर से ड्रायनेस बढ़ती है ह्यूमिडिफायर उपयोगी हो सकता है। अच्छी नींद और हल्का योग/वॉक भी स्ट्रेस कम करता है।

घरेलू नुस्खे सर्दियों के लिए परफेक्ट

दही और शहद मास्क

दही और शहद का मास्क बनाने के लिए 2 चम्मच दही में 1 चम्मच शहद मिलाकर स्कैल्प और बालों पर लगाएं। 20–25 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। इससे ड्रायनेस कम होती है और बाल मुलायम व चमकदार बनते हैं।

कॉफी और नारियल तेल

1 चम्मच कॉफी पाउडर में 2 चम्मच नारियल तेल मिलाकर हल्की मसाज करें और 15–20 मिनट बाद धो लें। यह स्कैल्प को एक्टिव करता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है और बालों को मजबूत करने में मदद करता है।

Updated on:

26 Dec 2025 04:51 pm

Published on:

26 Dec 2025 04:33 pm

Hindi News / Lifestyle News / Winter Hair Care Tips: बाल गुच्छों में टूट रहे हैं? ठंड में की ये गलतियां हो सकती हैं वजह

