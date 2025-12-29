Seed For Liver: लिवर को अंदर से साफ करेंगे ये चिपचिपे बीज, जानिए सेवन का सही तरीका

Seed For Liver: खराब खान-पान, तनाव और अनियमित दिनचर्या का असर सबसे पहले लिवर पर दिखाई देता है। ऐसे में लिवर को डिटॉक्स और मजबूत बनाए रखना जरूरी हो जाता है। पपीते के चिपचिपे बीजों में मौजूद नेचुरल एंजाइम्स और एंटीऑक्सिडेंट्स लिवर को अंदर से साफ करने में मदद कर सकते हैं। सही तरीके और सीमित मात्रा में इनका सेवन लिवर हेल्थ को सपोर्ट करने का एक नेचुरल तरीका बन सकता है।