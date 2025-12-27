Papaya for Diabetes Patient: पपीता खाने से कंट्रोल होगा शुगर लेवल, लेकिन खाने का ये सही तरीका जानना है जरूरी

Papaya for Diabetes Patient: डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी हो जाने पर जिंदगी थोड़ी बेस्वाद सी लगने लगती है। ऐसे में सबसे बड़ी आफत तो खान-पान को लेकर होती है। मरीज के मन में हर वक्त यही सवाल चलता रहता है कि ये खाऊं या नहीं… कहीं शुगर बढ़ गई तो? खासकर फलों को लेकर तो डर और भी ज्यादा होता है। इन्हीं सवालों के बीच एक फल है जो अक्सर चर्चा में रहता है वह है पपीता (Papaya)। क्या शुगर के मरीज पपीता खा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल खा सकते हैं, बल्कि खाना ही चाहिए। लेकिन ठहरिए… इसे खाने का एक खास तरीका है। अगर आपने वो तरीका अपना लिया, तो यह फल आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं। चलिए, समझते हैं कि पपीता और डायबिटीज का क्या कनेक्शन है।