लाइफस्टाइल

Papaya for Diabetes Patient: पपीता खाने से कंट्रोल होगा शुगर लेवल, लेकिन खाने का ये सही तरीका जानना है जरूरी

Papaya for Diabetes Patient: क्या शुगर के मरीज पपीता खा सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन इसे खाने का सही तरीका और समय जानना बहुत जरूरी है। यहां पढ़ें पपीते से जुड़े फायदे और जरूरी सावधानियां।

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 27, 2025

Papaya for Diabetes Patient, papaya for diabetic patients in hindi, sugar mein papita khana chahie ya nahin.

Papaya for diabetes patients| (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Papaya for Diabetes Patient: डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी हो जाने पर जिंदगी थोड़ी बेस्वाद सी लगने लगती है। ऐसे में सबसे बड़ी आफत तो खान-पान को लेकर होती है। मरीज के मन में हर वक्त यही सवाल चलता रहता है कि ये खाऊं या नहीं… कहीं शुगर बढ़ गई तो? खासकर फलों को लेकर तो डर और भी ज्यादा होता है। इन्हीं सवालों के बीच एक फल है जो अक्सर चर्चा में रहता है वह है पपीता (Papaya)। क्या शुगर के मरीज पपीता खा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल खा सकते हैं, बल्कि खाना ही चाहिए। लेकिन ठहरिए… इसे खाने का एक खास तरीका है। अगर आपने वो तरीका अपना लिया, तो यह फल आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं। चलिए, समझते हैं कि पपीता और डायबिटीज का क्या कनेक्शन है।

पपीता ही क्यों, आखिर इसमें खास क्या है?

सीधी बात करें तो पपीता एक स्मार्ट फ्रूट है। इसमें ढेर सारा फाइबर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है। अब आप पूछेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? तो समझिए, जब हम हाई GI वाली चीजें खाते हैं, तो हमारे खून में शुगर रॉकेट की तरह ऊपर भागती है। लेकिन पपीता ऐसा नहीं करता। यह खून में शुगर को धीरे-धीरे छोड़ता है। इसमें मौजूद फाइबर एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है, जो शुगर को एकदम से बढ़ने से रोकता है। साथ ही, पपीते में विटामिन सी और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो डायबिटीज के मरीजों के दिल का ख्याल रखते हैं।

लेकिन… खाने का तरीका सही होना चाहिए

यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। पपीता फायदेमंद है, इसका मतलब यह नहीं कि आप प्लेट भरकर या पेट भरकर इसे खा लें। अगर आप चाहते हैं कि पपीता आपकी शुगर कंट्रोल करने में मदद करे, तो इन तीन बातों को गांठ बांध लें।

वक्त का रखें ख्याल: पपीते को कभी भी मेन कोर्स यानी लंच या डिनर के साथ न खाएं। इसे स्नैक की तरह ट्रीट करें। सबसे बेस्ट टाइम है दोपहर का समय (Mid-day snack)। जब लंच के बाद और डिनर से पहले हल्की भूख लगती है, तब पपीता खाना सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है।

अकेला न खाएं: पपीते को अकेला खाने के बजाय, इसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन या गुड फैट जोड़ दें। जैसे पपीते की कुछ फांकों के साथ मुट्ठी भर भीगे हुए बादाम, अखरोट खा लें या फिर इसे बिना चीनी वाले दही (Greek Yogurt) में मिलाकर खाएं। यह कॉम्बिनेशन शुगर को खून में घुलने की रफ्तार को और धीमा कर देता है।

कितनी मात्रा काफी है?

लालच नहीं करना है। एक बार में एक मीडियम साइज की कटोरी (लगभग एक कप) पपीता काफी है। याद रखें, अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वह अमृत ही क्यों न हो।

कुछ और फायदे भी जान लीजिए

शुगर कंट्रोल करने के अलावा पपीता आपके पेट का सबसे अच्छा दोस्त है। इसमें पपेन नाम का एंजाइम होता है जो खाना पचाने में मदद करता है और पेट फूलने या कब्ज की दिक्कत को दूर रखता है। और हां, यह आपकी आंखों और स्किन के लिए भी जबरदस्त है। तो अगली बार जब घर में पपीता आए, तो डरिए मत। बस एक कप पपीता निकालिए, साथ में दो-चार बादाम लीजिए और बेफिक्र होकर खाइए। यह न सिर्फ आपकी शुगर क्रेविंग को शांत करेगा, बल्कि सेहत भी बनाएगा।


Healthy Lifestyle

27 Dec 2025 11:49 am

