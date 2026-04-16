Washing Machine Safety Hazards: वॉशिंग मशीन चलते समय नहाना खतरनाक, जानिए ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए

Washing Machine Safety Hazards: image credit gemini
Washing Machine Safety Hazards: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑफिस और घर के कामों को एक साथ पूरा करना एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। समय बचाने के लिए लोग एक साथ कई काम करना पसंद करते हैं, जो आज के हिसाब से गलत भी नहीं है। लेकिन, ऐसे में थोड़ी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। आइए जानते हैं घर में रोजाना किए जाने वाले एक ऐसे ही काम के बारे में, जिसे लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है।
अक्सर लोग काम जल्दी निपटाने के चक्कर में वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देते हैं और खुद नहाने चले जाते हैं। देखने में यह सामान्य लगता है, लेकिन असल में यह आदत जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जब वॉशिंग मशीन चल रही हो, तो शॉवर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहां पानी के प्रेशर की बात नहीं हो रही हैं, बल्कि इसके पीछे बिजली के झटके (Electric Shock) का एक बहुत बड़ा खतरा छुपा है।
दरअसल, वॉशिंग मशीन एक भारी मशीन है जो चलते समय काफी ज्यादा हिलती और वाइब्रेट करती है। सालों तक ऐसे ही चलते रहने से मशीन के अंदर के बिजली के तार धीरे-धीरे घिस जाते हैं या कट जाते हैं। ऐसे में अगर कोई कटा हुआ तार मशीन की बॉडी या पानी वाले हिस्से से छू जाए, तो करंट पूरी मशीन में फैल जाता है। खतरा तब और बढ़ जाता है जब यह करंट मशीन से निकलकर घर की प्लंबिंग में इस्तेमाल हुए तांबे, लोहे या एल्युमिनियम के पाइपों में चला जाता है, क्योंकि बिजली इनमें बहुत तेजी से दौड़ती है।
ज्यादातर घरों में वॉशिंग मशीन और बाथरूम का गंदा पानी निकलने वाला पाइप एक ही होता है। मशीन से निकलने वाले पानी में सर्फ और गंदगी होती है, जिसकी वजह से इसमें करंट बहुत जल्दी फैलता है। अगर मशीन में कोई खराबी है, तो वह करंट पाइप के रास्ते आपके बाथरूम के गीले फर्श या शावर तक पहुंच सकता है। ऐसे में नहाने से करंट शरीर के जरिए जमीन में जाने की कोशिश करता है। ऐसे में बिजली का झटका लग सकता है जो जानलेवा भी हो सकता है। अर्थिंग
इस खतरे से बचने के लिए मशीन पूरी तरह बंद होने के कम से कम 30 से 40 मिनट बाद ही नहाने जाएं। इसके अलावा, अपने घर की बिजली की फिटिंग को भी नियमित रूप से चेक करवाते रहें। घर में अर्थिंग (Grounding) का सही होना बहुत जरूरी है ताकि अगर कभी करंट लीक भी हो, तो वह पाइपों के बजाय सीधा जमीन में चला जाए।
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