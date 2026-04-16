Washing Machine Safety Hazards: वॉशिंग मशीन चलते समय नहाना खतरनाक, जानिए ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए

अक्सर लोग काम जल्दी निपटाने के चक्कर में वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देते हैं और खुद नहाने चले जाते हैं। देखने में यह सामान्य लगता है, लेकिन असल में यह आदत जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जब वॉशिंग मशीन चल रही हो, तो शॉवर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहां पानी के प्रेशर की बात नहीं हो रही हैं, बल्कि इसके पीछे बिजली के झटके (Electric Shock) का एक बहुत बड़ा खतरा छुपा है।

दरअसल, वॉशिंग मशीन एक भारी मशीन है जो चलते समय काफी ज्यादा हिलती और वाइब्रेट करती है। सालों तक ऐसे ही चलते रहने से मशीन के अंदर के बिजली के तार धीरे-धीरे घिस जाते हैं या कट जाते हैं। ऐसे में अगर कोई कटा हुआ तार मशीन की बॉडी या पानी वाले हिस्से से छू जाए, तो करंट पूरी मशीन में फैल जाता है। खतरा तब और बढ़ जाता है जब यह करंट मशीन से निकलकर घर की प्लंबिंग में इस्तेमाल हुए तांबे, लोहे या एल्युमिनियम के पाइपों में चला जाता है, क्योंकि बिजली इनमें बहुत तेजी से दौड़ती है।