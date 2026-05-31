Saree Styling Tips: सेलिब्रिटी जैसा लुक पाने के लिए ऐसे पहनें साड़ी, जानिए 7 आसान स्टाइलिंग टिप्स

सेलिब्रिटी स्टाइल में साड़ी पहनने के टिप्स| image credit instagram - astilebyastila
Saree Styling Tips for Women: साड़ी पहनना लगभग सभी महिलाओं को पसंद होता है, लेकिन छोटी सी गलती करने पर पूरा लुक खराब हो सकता है या सेलिब्रिटी जैसा लुक नहीं मिल पाता है। अगर आपको भी साड़ी पहनना पसंद है और आप सेलिब्रिटीज की तरह स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकती हैं। आइए जानते हैं स्टेप-बाय-स्टेप सेलिब्रिटी स्टाइल में साड़ी कैसे पहनें।
सेलिब्रिटीज की तरह स्टाइलिश दिखने और साड़ी में कंफर्टेबल तरीके से चलने के लिए सबसे पहले अपनी साड़ी से मैचिंग या पसंद की कंफर्टेबल सैंडल्स या हील्स पहनें। ऐसा करने से आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि साड़ी की लंबाई कितनी रखनी है, जिससे बाद में साड़ी छोटी या ऊंची नहीं दिखेगी।
सेलिब्रिटीज की तरह परफेक्ट शेप में साड़ी पहनने के लिए सबसे पहले आप शेपवियर पहनें, इससे साड़ी का फाइनल लुक बेहद खूबसूरत आता है। अगर शेपवियर नहीं हैं तो आप पेटीकोट भी पहन सकती हैं।
अब साड़ी के पल्लू वाले हिस्से को छोड़कर, बाकी हिस्से को शेपवियर या पेटीकोट में सेंटर से टक करना शुरू करें और एक राउंड गोल लपेट लें।
अब बची हुई साड़ी में से आपको जितना लंबा पल्लू चाहिए, उसे छोड़कर बाकी बचे कपड़े की प्लेट्स बनाएं। आपको जितनी चौड़ी प्लेट्स पसंद हों, उस हिसाब से बनाकर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लें, ताकि वे इधर-उधर न हों।
प्लेट्स बनाने के बाद, पल्लू को व्यवस्थित करें और उसे भी अच्छे से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लें।
अगर आप रेगुलर साड़ी से हटकर कुछ अलग और नए स्टाइल में साड़ी पहनना चाहती हैं, तो पल्लू और प्लेट्स के बीच वाले कपड़े को उठाकर पल्लू के ऊपर से कमर में टक कर लें। इससे आगे एक बेहद खूबसूरत और यूनिक डिजाइन बन जाएगा।
साड़ी को अगर आप और भी स्टाइलिश और ट्रेंडी बनाना चाहती हैं तो इसके लिए आप कमरबंद या बेल्ट का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।
परफेक्ट तरह से साड़ी पहनने में साड़ी के कपड़े का भी अहम किरदार होता है। इसलिए पतले बॉडी टाइप के लिए ऑर्गेन्जा (Organza), टिश्यू (Tissue), नेट (Net) या कांजीवरम वहीं कर्वी बॉडी टाइप वालों के लिए शिफॉन (Chiffon), जॉर्जेट (Georgette) या सॉफ्ट सिल्क (Soft Silk) की साड़ियां सही होती हैं।
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