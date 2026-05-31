क्या आपकी Tight Ponytail बन रही है गंजेपन की वजह? डॉक्टर से जानें कौन से Hairstyles हैं Safe

Best Hairstyles to Prevent Traction Alopecia: स्टाइलिश दिखने के लिए लोग अलग-अलग हेयरस्टाइल ट्राय करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ Hairstyles बाल झड़ने और गंजेपन की वजह भी बन सकते हैं? खासकर Tight Ponytail, Dreadlocks और ज्यादा खिंचाव वाले हेयरस्टाइल बालों की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. नेहा खुराना के मुताबिक लगातार बाल खींचने से Traction Alopecia यानी खिंचाव की वजह से होने वाला गंजापन हो सकता है। ऐसे में जानिए कौन से हेयरस्टाइल बालों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं।