केवल स्टाइल नहीं; बच्चों की आंखों का ध्यान रखकर खरीदें सही चश्मा, डॉक्टर ने बताए ये टिप्स

बच्चों के लिए ऐसा डिजाइन चुनें जो उनके चेहरे पर सही तरीके से फिट हो और उनकी आंखों को पूरी तरह कवर करे, ताकि उन्हें धूप और धूल से बचाया जा सके। इसके साथ ही सिलिकॉन पैड वाले फ्रेम चुनें जो चश्मे को चेहरे पर टिकने में मदद करते हैं। इसके अलावा, बच्चे वही चश्मा पहनना पसंद करते हैं जो उन्हें देखने में आकर्षक लगे। उन्हें अपने पसंदीदा रंग या कार्टून वाले फ्रेम चुनने दें, जिससे वे इसे पहनने में संकोच न करें।