कम सैलरी से नाखुश महिला कर्मचारी ऑफिस में 5 घंटे सोती रही, फिर खा गई बीमार बॉस की चॉकलेट



मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपनी कम सैलरी से नाराज महिला ने ऑफिस में काम के दौरान पूरे 5 घंटे की गहरी नींद ली। इसके बाद जब वह सोकर उठी, तो उसने अपने बॉस की डेस्क पर रखी एक चॉकलेट उठाकर खा ली। सुनने में यह एक मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन असल में वह चॉकलेट बहुत जरूरी थी। दरअसल, उसके बॉस को ग्लूकोपीनिया (Glucopenia) नाम की बीमारी थी और शुगर लेवल गिरने पर उन्हें तुरंत कुछ मीठा खाने की जरूरत पड़ती थी। महिला की इस हरकत की वजह से उसके बॉस की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह लगभग गिरने वाले थे। बॉस ने इस घटना के बाद महिला को सख्त चेतावनी दी है। उनका कहना है कि महिला की इस हरकत से उनकी जान भी जा सकती थी, इसलिए यह सिर्फ काम की चोरी नहीं बल्कि उनकी जान को खतरे में डालने जैसा है।