15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Raghav Chadha Z Security : राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी, हर माह 20 लाख तक का खर्चा, कौन भरता है ये बिल?

Raghav Chadha Z Security Cost : आम आदमी पार्टी के नेता और राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा को Z Security दी गई है। ये सुरक्षा कवच देश के टॉप नेताओं को मिलती है। इस पर लाखों का खर्च आता है। आइए, Z सिक्योरिटी के बारे में काम की बातें समझते हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Ravi Gupta

Apr 15, 2026

Raghav Chadha Z Security, Center Approved Raghav Chadha Z Security, Z Security Cost,

राघव चड्ढा की सुरक्षा को लेकर प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Raghav Chadha Z Security Cost : आम आदमी पार्टी और राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बताया जा रहा है पंजाब की मान सरकार ने राघव को दी गई (Z+ security) सुरक्षा को वापल ले लिया। उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से Z सिक्योरिटी दी गई है। ये सुरक्षा कवच देश के टॉप नेताओं को मिलती है। इस पर लाखों का खर्च आता है। आइए, Z सिक्योरिटी के बारे में काम की बातें समझते हैं।

क्या है Z Security?

जेड लेवल सिक्योरिटी का मतलब है कि सुपर लेवल की सुरक्षा। इसके लिए 22 सुरक्षा पर्सनल होते हैं। इसमें 4-6 एनएसजी कमांडो भी होते हैं। इसके अलावा बुलेटप्रूफ गाड़ी होती है। ऐसी सुरक्षा हाई लेवल राजनेता और सेलेब्स को दी जाती है।

हालांकि, सबसे सुपर सिक्योरिटी Z+ security होती है। ये पीएम, गृहमंत्री आदि को मिलती है।

भारत में दी जाने वाली सुरक्षा श्रेणियों को टेबल में समझिए

सुरक्षा श्रेणीकुल सुरक्षाकर्मीNSG कमांडो की संख्यावाहन और विशेषताप्रमुख उदाहरण
Z+ Security5510+बुलेटप्रूफ गाड़ियां, पायलट वाहन, अत्याधुनिक संचार उपकरणअमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मुकेश अंबानी
Z Security224 से 6एस्कॉर्ट वाहन और कम से कम 1 बुलेटप्रूफ गाड़ीहाई-प्रोफाइल नेता और विशिष्ट हस्तियां
Y+ Security112 से 42 से 3 वाहनों का काफिला, करीबी सुरक्षा (PSO)मध्यम खतरे वाले व्यक्ति
Y Security81 से 21 या 2 गाड़ियां, बुनियादी सुरक्षासार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय लोग
X Security20 (कोई नहीं)केवल 2 सशस्त्र पुलिस अधिकारी (PSO)सामान्य खतरे वाले व्यक्ति

Z Security पर कितना खर्च होता है?

जेड सेक्योरिटी को लेकर हर माह लाखों का खर्च होता है। अलग-अलग रिपोर्ट्स में इसका खर्च करीब 15-20 लाख रुपए बताया जाता है। इस हिसाब से केवल सुरक्षा पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये खर्च सरकार वहन करती है।

  • मासिक खर्च: ₹20,00,000
  • अवधि: 12 महीने
  • कुल खर्च: 2,40,00,000 (दो करोड़ चालीस लाख रुपये)

NSG की भूमिका समझिए

Z+ और Z श्रेणी में मुख्य रूप से 'नेशनल सिक्योरिटी गार्ड' (NSG) के जवान शामिल होते हैं, जिन्हें 'ब्लैक कैट' कमांडो भी कहा जाता है। ये सुपर लेवल की सुरक्षा प्रदान करते हैं।

ये भी पढ़ें

Samrat Chaudhary Wife : हर महीने 1 लाख से ज्यादा की कमाई, जानिए Bihar New CM की पत्नी के बारे में खास बातें
लाइफस्टाइल
Bihar New CM Samrat Choudhary

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आम आदमी पार्टी

Delhi News

Published on:

15 Apr 2026 04:33 pm

Hindi News / Lifestyle News / Raghav Chadha Z Security : राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी, हर माह 20 लाख तक का खर्चा, कौन भरता है ये बिल?

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Sadhguru Quotes: गलतियां अब बोझ नहीं, बनेंगी सीढ़ी: जानें सद्गुरु का ‘सक्सेस मंत्र’

Sadhguru Quotes
लाइफस्टाइल

Mango Causes Cancer: सावधान! आम की मिठास में कहीं कैंसर का जहर तो नहीं? खरीदने से पहले ऐसे करें पहचान

Mango Causes Cancer
लाइफस्टाइल

New Snake : भारत में मिला नया रहस्यमयी सांप कैलामिया गारोएन्सिस, नजरों के सामने भी नहीं दिखता! कितना है जहरीला

New Snake Calamaria garoensis, New Snake Calamaria garoensis found in meghalaya,
लाइफस्टाइल

Samrat Chaudhary Wife : हर महीने 1 लाख से ज्यादा की कमाई, जानिए Bihar New CM की पत्नी के बारे में खास बातें

Bihar New CM Samrat Choudhary
लाइफस्टाइल

VIDEO Crying in Space : अंतरिक्ष में रोने पर क्या होगा? एस्ट्रोनॉट ने शेयर कर बताया मजेदार किस्सा

Crying in Space Video, Astronaut chris hadfield, Crying in Space experience,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.