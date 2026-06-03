Skin Care Tips: धूप से हुई टैनिंग हटाने के 5 घरेलू उपाय

खीरा, टमाटर और आलू को कद्दूकस करके इनका जूस निकाल लें और इन्हें टोनर की तरह चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे टैनिंग हटने के साथ ही स्किन की पिगमेंटेशन और दूसरी परेशानियां भी कम हो जाएंगी। आलू में मौजूद 'कैटेकोलेज' (Catecholase) नामक एंजाइम त्वचा को प्राकृतिक रूप से ब्लीच करता है, जिससे धूप से काली पड़ी त्वचा साफ होती है और डार्क स्पॉट्स कम होते हैं। वहीं, टमाटर में मौजूद विटामिन-सी और लाइकोपीन त्वचा से टैनिंग दूर करते हैं, दाग-धब्बे कम करते हैं और यूवी किरणों (UV rays) से हुए नुकसान की भरपाई करते हैं। इसके अलावा खीरे में मौजूद कूलिंग गुण, विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की जलन व टैनिंग को दूर करते हैं।