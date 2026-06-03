Delhi Gymkhana Club Dress Code: जिम, डांस फ्लोर और लाइब्रेरी के लिए तय हैं अलग पहनावे के नियम

जिमखाना (Delhi Gymkhana Club) के डाइनिंग एरिया और लाइब्रेरी जैसी जगहों में लाउंज सूट, जोधपुरी कोट, या बंद गला जैसे फॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। वहीं अगर आप शर्ट पहन रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वह कॉलर वाली हो और उसे पैंट के अंदर इन कर के पहनें। इसके अलावा अगर आप भारतीय कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो अचकन के साथ चूड़ीदार, धोती-कुर्ता या सलवार-कमीज पहन सकते हैं। वहीं कुर्ता-पायजामा के साथ नेहरू जैकेट और सर्दियों में जैकेट के साथ पोलो नेक स्वेटर पहने सकते हैं।