2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Shilpa Shetty ने बताया V-Sit Hold Exercise का तरीका, स्टैमिना और बैलेंस बढ़ाने में करती है मदद

Shilpa Shetty Shares New V-Sit Hold Exercise : अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने Boat Pose Variation की एक नई एक्सरसाइज V-Sit Hold शेयर की है। आइए जानते हैं इसे करने का तरीका और इसके फायदे क्या हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 02, 2026

Shilpa Shetty fitness, Shilpa Shetty Shares New V-Sit Hold Exercise

शिल्पा शेट्टी| image credit instagram - theshilpashetty

Shilpa Shetty: 50 साल की उम्र के बाद भी योग और एक्सरसाइज के कारण अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी उम्र से कम और फिट दिखती हैं। फिल्मों और टीवी शो के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस आए दिन लोगों को एक्सरसाइज और योग के प्रति जागरूक करती रहती हैं। इसी क्रम में, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक एक्सरसाइज का वीडियो शेयर किया है। आइए जानते हैं अभिनेत्री द्वारा बताई गई एक्सरसाइज कैसे करें और इसके क्या फायदे हैं।

वी-सिट होल्ड पोज (V-Sit Hold Pose)

इंस्टाग्राम वीडियो में शिल्पा शेट्टी ने ग्रे स्लीवलेस टी-शर्ट को टाइट फिटेड प्रिंटेड जिम लैगिंग्स के साथ पेयर किया है। हाई पोनीटेल और जिम शूज पहने वह 'वी-सिट होल्ड' पोज करती दिख रही हैं। वीडियो के अनुसार, यह बोट पोज (नौकासन) का एक वेरिएशन है।

वी-सिट होल्ड करने के फायदे (Benefits Of V-Sit Hold)

शिल्पा द्वारा शेयर वीडिया के डिस्क्रिप्श में दी गई जानकारी के अनुसार, इस एक्सरसाइज को करने के कई फायदे होते हैं-

  • कोर को मजबूत बनाने के साथ ही स्टैमिना और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है।
  • निचले एब्स (Lower abs), हिप फ्लेक्सर्स और स्पाइनल स्टेबलाइजर्स को एक साथ सक्रिय करता है।
  • बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और पूरी बॉडी पर कंट्रोल बढ़ाता है।
  • कोर को कंट्रोल में रखकर पोस्चर को ठीक करने में मदद करता है।
  • फंक्शनल स्ट्रेंथ, एथलेटिक परफॉरमेंस और बॉडी की मूवमेंट को बेहतर बनाता है।
  • फोकस और बॉडी अवेयरनेस बढ़ाने के साथ ही इंजरी से बचने में मदद करता है।

वी-सिट करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका (Step-By-Step Method To Do V-Sit)

ऐसे करें शुरुआत (How To Start)

अभिनेत्री ने डंबल के ऊपर बैठकर वी-सिट किया है, लेकिन यदि आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक समतल जगह पर योगा मैट बिछाकर सीधे बैठ जाएं और अपने पैरों को सामने की ओर सीधा फैला लें।

संतुलन बनाएं (Maintain Balance)

अब अपने कोर यानी पेट की मांसपेशियों को टाइट करते हुए थोड़ा सा पीछे की ओर झुकें।

पैरों को उठाएं (Lift Your Legs)

पीछे की ओर झुकने के बाद, अपने टेलबोन यानी कूल्हों की हड्डी पर संतुलन बनाते हुए पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं और लगभग 45 डिग्री के एंगल पर सीधा फैला लें।

हाथों को स्थिर रखें (Hand Position)

पैरों को उठाने के बाद अपने दोनों हाथों को जमीन से ऊपर उठाएं और उन्हें सीधे आगे की ओर फैला लें, ताकि वे जमीन के समानांतर रहें।

होल्ड करें (Hold The Pose)

हाथों को सीधा करने के बाद अपनी जांघों और धड़ को करीब लाकर अंग्रेजी के 'V' अक्षर जैसा शेप बनाएं। अब इसी मुद्रा में थोड़ी देर स्थिर रहते हुए सामान्य रूप से सांस लेते रहें और फिर नार्मल स्थिति में वापस आ जाएं।

डिस्क्लेमर : ये फायदे शिल्पा शेट्टी द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित हैं। किसी भी नई एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले फिटनेस विशेषज्ञ की सलाह लें।

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jun 2026 02:57 pm

Hindi News / Lifestyle News / Shilpa Shetty ने बताया V-Sit Hold Exercise का तरीका, स्टैमिना और बैलेंस बढ़ाने में करती है मदद

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Sanjeev Kapoor Lychee Cheesecake Recipe: बिना बेक किए घर पर बनाएं स्वादिष्ट लीची चीजकेक

Sanjeev Kapoor Lychee Cheesecake, Lychee Cheesecake Recipe
लाइफस्टाइल

Sonakshi Sinha Flax Seed Gel Hack: बिना हीट और केमिकल्स के ऐसे करें बाल कर्ल

Sonakshi Sinha Natural Hair Curling Tips,Sonakshi Sinha Flax Seed Gel Recipe
लाइफस्टाइल

Sweaty Makeup Look: गर्मियों में फ्रेश और ग्लोइंग दिखने के लिए अपनाएं ये 8 आसान स्टेप्स

Sweaty Skin Makeup, Dewy Makeup Look
लाइफस्टाइल

Sushmita Sen Black Looks: हर मौके के लिए परफेक्ट हैं सुष्मिता सेन के ये 4 ब्लैक आउटफिट्स

Sushmita Sen, Sushmita Sen Black Outfits
लाइफस्टाइल

Alta Designs: 5 लेटेस्ट आलता डिजाइन, शादी और शुभ कार्यों के लिए ट्रेडिशनल से मॉडर्न स्टाइल

Latest Alta Design For Feet, Simple Foot Alta Art
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.