Shilpa Shetty ने बताया V-Sit Hold Exercise का तरीका, स्टैमिना और बैलेंस बढ़ाने में करती है मदद

Shilpa Shetty: 50 साल की उम्र के बाद भी योग और एक्सरसाइज के कारण अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपनी उम्र से कम और फिट दिखती हैं। फिल्मों और टीवी शो के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस आए दिन लोगों को एक्सरसाइज और योग के प्रति जागरूक करती रहती हैं। इसी क्रम में, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक एक्सरसाइज का वीडियो शेयर किया है। आइए जानते हैं अभिनेत्री द्वारा बताई गई एक्सरसाइज कैसे करें और इसके क्या फायदे हैं।