Sweaty Makeup Look: गर्मियों में फ्रेश और ग्लोइंग दिखने के लिए अपनाएं ये 8 आसान स्टेप्स

Dewy Makeup Look: सोशल मीडिया पर इन दिनों 'स्वैटी स्किन' (Sweaty Skin) मेकअप लुक काफी ज्यादा महिलाएं पसंद कर रही हैं। यह देखने में नेचुरल स्किन से आने वाले ग्लो की तरह लगता है। साथ ही, यह गर्मियों में एकदम फ्रेश और कूल लुक देता है। ऐसे में अगर आप भी सोशल मीडिया का वायरल यह मेकअप लुक करना चाहती हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें, तो आप यहां बताए गए स्टेप्स फॉलो कर सकती हैं।