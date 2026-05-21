Rajasthan: घर में बनाते डिटरजेंट पाउडर से नकली दूध, गाय के दूध में मिलाकर बेचते, चिकित्सा टीम की कार्रवाई

डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर लगभग 100 लीटर सोरबिटोल, 10 लीटर रिफाइंड ऑयल तथा करीब 50 लीटर दूध बरामद किया, जिन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौके पर नष्ट करवाया गया। कृत्रिम/सिंथेटिक दूध बनाने के संबंध मैं अनुसंधान एवं जांच प्रक्रिया पूर्ण कर अतिशीघ्र संबंधित के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पिछले 15-20 दिनों से सिंथेटिक दूध तैयार कर रहे थे। प्रतिदिन करीब 70 से 80 लीटर नकली दूध तैयार कर उसे घर की पालतू गायों के दूध में मिलाया जाता था। इसके बाद इस मिश्रित दूध को गांव के विभिन्न दुग्ध संग्रहण केन्द्रों पर सप्लाई किया जाता था। इस खुलासे के बाद क्षेत्र में हडकंप की स्थिति बन गई है तथा ग्रामीणों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है।