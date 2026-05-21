राजस्थान में यहां सर्फ, केमिकल और रिफाइंड तेल से बन रहा था दूध, स्वास्थ्य विभाग ने सील की फैक्ट्री

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. नवनीत शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की टीम को भुरनपुरा गांव में नकली दूध बनाने की गुप्त सूचना मिली थी। इस पर टीम ने मांगीलाल पुत्र मंजीत सिंह के घर पर अचानक दबिश दी। जब टीम घर के भीतर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। घर के एक कमरे में दिनेश सिद्ध पुत्र मांगीलाल मिक्सी की सहायता से कृत्रिम (सिंथेटिक) दूध तैयार कर रहा था।