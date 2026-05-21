21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

राजस्थान में यहां सर्फ, केमिकल और रिफाइंड तेल से बन रहा था दूध, स्वास्थ्य विभाग ने सील की फैक्ट्री

Hanumangrah News: हनुमानगढ़ के भुरनपुरा गांव में स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारकर नकली दूध बनाने की मिनी फैक्ट्री को सील किया है। मिक्सी में केमिकल, सर्फ और रिफाइंड घोलकर जहरीला सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा था। मौके से 100 लीटर खतरनाक केमिकल नष्ट किया गया। पढ़े पूरी रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Jayant Sharma

May 21, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका नेटवर्क

प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका नेटवर्क

Fake Milk Factory Sealed: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले एक बहुत बड़े काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। जिले की टिब्बी तहसील के भुरनपुरा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली और सिंथेटिक दूध बनाने की एक मिनी फैक्ट्री को सील कर दिया है। यहाँ बेहद खतरनाक केमिकल, सर्फ (वाशिंग पाउडर) और रिफाइंड ऑयल को मिलाकर कृत्रिम दूध तैयार किया जा रहा था।

मिक्सी की सहायता से घर के कमरे में बन रहा था जहर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. नवनीत शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की टीम को भुरनपुरा गांव में नकली दूध बनाने की गुप्त सूचना मिली थी। इस पर टीम ने मांगीलाल पुत्र मंजीत सिंह के घर पर अचानक दबिश दी। जब टीम घर के भीतर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। घर के एक कमरे में दिनेश सिद्ध पुत्र मांगीलाल मिक्सी की सहायता से कृत्रिम (सिंथेटिक) दूध तैयार कर रहा था।

भारी मात्रा में केमिकल और रिफाइंड बरामद, गड्ढा खुदवाकर किया नष्ट

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से भारी मात्रा में मिलावट की सामग्री बरामद की है। छापेमारी के दौरान टीम ने करीब 100 लीटर खतरनाक सोरबिटोल केमिकल, 10 लीटर रिफाइंड ऑयल और 50 लीटर तैयार किया हुआ सिंथेटिक दूध बरामद किया। इस नकली दूध की गंभीरता और खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने मौके पर ही तुरंत गड्ढा खुदवाया और बरामद किए गए पूरे सिंथेटिक दूध और केमिकल को मिट्टी में दबाकर नष्ट करवा दिया।

जांच के लिए बीकानेर लैब भेजे गए सैंपल

डॉ. नवनीत शर्मा के अनुसार, मौके पर दो बाल्टियों में रखे दूध के सिंथेटिक होने की पूरी आशंका थी, जिसके बाद टीम ने दूध के दो नमूने (सैंपल्स) लिए हैं। इन नमूनों को गहन जांच के लिए बीकानेर की जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (लैब) में भिजवाया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने अलर्ट मोड पर आते हुए क्षेत्र की अन्य दुकानों से भी दूध के सैंपल लिए हैं ताकि मिलावटखोरों पर पूरी तरह नकेल कसी जा सके।

प्रशासन की जनता से अपील

इस बड़ी कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से भी सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी भी नागरिक को अपने आस-पास किसी भी प्रकार की मिलावट, नकली दूध या मावा बनाने के काले कारोबार की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत इसकी सूचना जिला कंट्रोल रूम पर दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Jaipur Jewelry Market News: सोना खरीद पर ‘मोदी मॉडल’ बनाम ‘मनमोहन नीति’: ज्वेलर्स ने बताया देश के लिए क्या है बेहतर?
जयपुर
PM Modi and Manmohan Singh economic policy comparison

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 May 2026 11:35 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / राजस्थान में यहां सर्फ, केमिकल और रिफाइंड तेल से बन रहा था दूध, स्वास्थ्य विभाग ने सील की फैक्ट्री

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Eye Donation: हनुमानगढ़ में नेत्रदान की राह बंद, आई सेंटर नहीं खुलने से नहीं पहुंच रही जरूरतमंदों तक रोशनी

Hanumangarh eye donation
हनुमानगढ़

Hanumangarh: एआई से बनाया युवती का आपत्तिजनक वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी, जानिए फिर क्या हुआ

Hanumangarh Crime News
हनुमानगढ़

Hanumangarh: हनुमानगढ़ में ‘रॉकी माफिया’ पर चला पुलिस का डंडा, बाइक से करते थे हुड़दंग, थाने में माफी मांगते नजर आए

Bike Stunt Action
हनुमानगढ़

Rajasthan: फिर शर्मनाक घटना, बीच सड़क महिला के साथ अश्लील हरकत, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

Hanumangarh women
हनुमानगढ़

राजस्थान से नाबालिग का अपहरण, लुधियाना में 2 महीने बंधक बनाकर बलात्कार: दोषी को 20 साल की सजा

Kidnapping and Rape Case in Hanumangarh
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.