Scalp Sunburn: सिर्फ चेहरे पर नहीं, आंखों और स्कैल्प पर भी पड़ती है धूप की मार, जानिए सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका

अक्सर लोग चेहरे की सुरक्षा में इतने व्यस्त रहते हैं कि शरीर के इन बेहद संवेदनशील हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि गर्मियों में आंखों में जलन, डार्क सर्कल्स, स्कैल्प में खुजली और बाल झड़ने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। इस विषय पर एसएमएस अस्पताल,जयपुर के चर्म रोग विभाग के सह आचार्य डॉ. पुनीत अग्रवाल बताते हैं कि तेज धूप का असर सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं रहता। लंबे समय तक धूप में रहने से स्कैल्प और आंखों के आसपास की त्वचा भी धीरे-धीरे डैमेज होने लगती है।