28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

भारत में इबोला का कोई मामला नहीं, सरकार सतर्क

अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला वायरस के मामलों को लेकर देश में सतर्कता बरती जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में अब तक इबोला वायरस रोग का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में युगांडा से यात्रा कर लौटे एक व्यक्ति को शरीर में हल्के दर्द की शिकायत के बाद एहतियातन बेंगलुरु के एपिडेमिक डिजीज अस्पताल में निगरानी के लिए रखा गया था। व्यक्ति की स्थिति सामान्य थी और केवल हल्का बदन दर्द था।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Abhishek Singhal

May 28, 2026

Ibola Virus in India

नई दिल्ली। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला वायरस के मामलों को लेकर देश में सतर्कता बरती जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि भारत में अब तक इबोला वायरस रोग का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में युगांडा से यात्रा कर लौटे एक व्यक्ति को शरीर में हल्के दर्द की शिकायत के बाद एहतियातन बेंगलुरु के एपिडेमिक डिजीज अस्पताल में निगरानी के लिए रखा गया था। व्यक्ति की स्थिति सामान्य थी और केवल हल्का बदन दर्द था। उसका सैम्पल जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट इबोला के लिए निगेटिव आई है। डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन्स के अनुसार जिनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री इबोला प्रभावित अफ्रीकी देशों की है और उन्हें जरा भी तकलीफ है तो उन्हें एहतियातन आइसोलेट किया जा रहा है।

इबोला वायरस क्या है?

इबोला एक गंभीर और कई बार जानलेवा वायरल बीमारी है। यह संक्रमित व्यक्ति या जानवर के शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है। शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, बदन दर्द और उल्टी शामिल हो सकते हैं। अफ्रीका के कुछ देशों में इसके प्रकोप सामने आए हैं।

सरकार की तैयारियां

-एयरपोर्ट और अन्य प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी बढ़ाई गई

-संदिग्ध मामलों के लिए आइसोलेशन और जांच व्यवस्था सक्रिय

-एनआईवी समेत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को सतर्क रहने के निर्देश

खबर शेयर करें:

Published on:

28 May 2026 02:42 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / भारत में इबोला का कोई मामला नहीं, सरकार सतर्क

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

चिनाब का पानी राजस्थान लाने की तैयारी, लाहौल घाटी में चेनाब-ब्यास लिंक पर 2352 करोड़ से होगा काम

Chenab River
नई दिल्ली

रेप केस में 2 साल जेल काटने के बाद इंजीनियर बाइज्जत बरी, कोर्ट में साबित नहीं हुए आरोप

Delhi rape case verdict
नई दिल्ली

पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, तेल कंपनियों को रोज 550 करोड़ का घाटा

petrol diesel price
राजनीति

25,530 करोड़ से होगा पीडीएस का आधुनिकीकरण

Ashwani Vaishnav
नई दिल्ली

Harsh Malhotra: 3 दशक का अनुभव, मोदी सरकार में मंत्री… कौन हैं दिल्ली भाजपा के नए बॉस हर्ष मल्होत्रा

Delhi BJP new chief Harsh Malhotra
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.