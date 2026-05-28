Harsh Malhotra: 3 दशक का अनुभव, मोदी सरकार में मंत्री… कौन हैं दिल्ली भाजपा के नए बॉस हर्ष मल्होत्रा

New Delhi BJP President Harsh Malhotra: भाजपा (BJP) ने दिल्ली संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए गुरुवार को केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी आदेश में उनके नाम का ऐलान किया गया। हर्ष मल्होत्रा वीरेंद्र सचदेवा की जगह लेंगे। दिल्ली बीजेपी में लंबे समय से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें चल रही थीं, जिसके बीच यह फैसला सामने आया है।