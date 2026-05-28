रेप केस में 2 साल जेल काटने के बाद इंजीनियर बाइज्जत बरी, कोर्ट में साबित नहीं हुए आरोप

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसे केस की सुनवाई हुई जिसमें एक इंजीनियर को रेप के मामले में जेल में दो साल की सजा काटनी पड़ी। आरोपी विपिन कारपेंटर के खिलाफ इस मामले में आरोप लगाया गया था कि उसने महिला के साथ शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादी के लिए मना कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब आखिरकार अदालत में इंजीनियर को इस मामले में बाइजज्त बरी कर दिया है क्योंकि कोर्ट में लगाए गए आरोप साबित नहीं पाए।