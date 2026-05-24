Twisha Sharma Case: ‘अब सच आएगा सामने’, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान से परिवार को उम्मीद, जांच में गड़बड़ियों की होगी पड़ताल

अंकुर पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले के दो जरूरी पहलुओं पर ध्यान दिया है। पहला जांच और मामले से जुड़े संस्थानों पर लगे पक्षपात के आरोप और दूसरा जांच व कानूनी प्रक्रिया में सामने आई कथित गड़बड़ियों पर। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने से उम्मीद बढ़ी है कि मामले की हर पहलू से गहराई से जांच होगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुनवाई होने से जांच से जुड़े सभी पक्षों की भूमिका पर निष्पक्ष तरीके से नजर डाली जा सकेगी। अगर जांच के दौरान कहीं कोई लापरवाही, गड़बड़ी या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।