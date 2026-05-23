Twisha Sharma Case: सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, 25 मई को होगी सुनवाई

इससे पहले शुक्रवार को आरोपी समर्थ सिंह जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था हालांकि वहां कोर्ट ने उसे ये कहते हुए वापस लौटा दिया था कि भोपाल कोर्ट में या फिर जांच अधिकारी के सामने सरेंडर करे, इसके बाद पुलिस ने समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसी दौरान पीड़ित पक्ष के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि रिटायर्ड जज के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि 'जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर समर्थ सिंह अंधेरे में, सारी लाइटें बंद करके, मास्क पहनकर आराम से बैठा हुआ था। जज अपनी सीट पर नहीं थे। वहां तीन क्लर्क मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि किस अधिकार से उन्होंने उसे वहां बिठा रखा है तो उनके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। जैसे ही समर्थ सिंह ने मुझे देखा, वह वहां से भाग गया। उसके वकीलों ने मुझे धक्का दिया… मुझे नहीं पता कि पुलिस वहां आई थी या नहीं।'