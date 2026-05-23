ट्विशा मामले में 7 दिन महत्वपूर्ण, समर्थ सिंह से पूछताछ, जानिए क्या बोले दोनों पक्षों के वकील

मृतक ट्विशा शर्मा के भाई आशीष शर्मा कहते हैं, "अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जगी है। और कल से, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम किया है और कानून के अपेक्षित नियमों का पालन किया है- यानी कानून जो कहता है, वैसा ही होना चाहिए। ये बातें हमारे खोए हुए विश्वास को फिर से जगाने के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज रिमांड की अनुमति दी गई है, उस पर किसी का ध्यान जाना नहीं चाहिए। इसीलिए CBI को तुरंत इस मामले की कमान अपने हाथों में ले लेनी चाहिए…"