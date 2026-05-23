कोलार में तेजी से घट रही हरियाली, कंक्रीट के बढ़ते दबाव के बीच ग्रीन मास्टर प्लान की मांग तेज

स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से निर्माण कार्य हुए हैं, उसी गति से हरित क्षेत्र विकसित नहीं किए गए। कई जगहों पर पेड़ों की कटाई कर सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य किए गए, लेकिन उसके बदले पर्याप्त संख्या में नए पौधे नहीं लगाए गए। जहां पौधारोपण हुआ भी, वहां अधिकांश स्थानों पर रखरखाव नहीं होने से पौधे कुछ ही महीनों में सूख गए। नागरिकों का कहना है कि हर वर्ष मानसून के दौरान पौधारोपण के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है।