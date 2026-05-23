ट्विशा शर्मा केस में पुलिस SHO की भूमिका संदिग्ध, वकील ने किया बड़ा दावा

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनके परिवार के वकील अंकुर पांडे कहा कि मामले में कई कमियां थीं। प्रदेश सरकार ने भी हमारी बताई कमियों को माना और CBI के लिए मंज़ूरी दे दी। वकील ने आगे बड़ा दावा करते हुए कहा कि 'ट्विशा के परिवार की तरफ से कुछ नंबर दिए गए, जिनमें से एक कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन में काम करने वाले SHO का था। वह अभी नई बनी SIT के साथ काम कर रहे हैं। हम इस बारे में कमिश्नर और SIT दोनों को लेटर लिख रहे हैं कि उन्हें तुरंत SIT से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि 'हम उन्हें हटाने की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह आरोपियों से बात क्यों कर रहे थे? हमारी बस यही मांग है कि जांच हो, और अगर उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो एक्शन लिया जाए।'