ट्विशा शर्मा केस: रातभर करवटें बदलता रहा समर्थ सिंह, थाने में बिना कूलर के नहीं आई नींद, पानी के लिए भी तरसा

Twisha sharma case - ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में हाईकोर्ट के दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश पर आज अमल किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली एम्स की टीम भोपाल आ चुकी है। रविवार को सुबह टीम ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री भी हो गई है। देश की शीर्ष अदालत सोमवार को इस केस की सुनवाई करेगी। ट्विशा शर्मा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने दावा किया है कि कटारा हिल्स थाना प्रभारी का मोबाइल नंबर पूर्व जज गिरि बाला सिंह की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) में मिला है और घटना के बाद दोनों लगातार संपर्क में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरि बाला सिंह और उनके परिवार से ठीक तरीके से पूछताछ नहीं की गई और उन्हें काफी समय दिया गया, जिससे सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका बढ़ गई है। इस बीच ट्विशा शर्मा के आरोपी पति समर्थ सिंह से पुलिस अधिकारी पूछताछ में लगे हैं। कटारा हिल्स थाने में उसकी रात गुजरी, बिना कूलर के वह ढंग से सो भी नहीं सका। समर्थ सिंह को बोतलबंद पानी तक नहीं मिल सका। उसे थाने का ही पानी पीना पड़ा।