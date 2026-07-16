जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, CRPF की मुस्तैदी से बाल-बाल बचे 52 लोग

घटनास्थल के ठीक पास CRPF की 84वीं बटालियन की एक पिकेट तैनात थी। आग की लपटें उठती देख जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। CRPF की 84वीं बटालियन के कमांडेंट विजय सिंह खटाना ने बताया कि बस ढलान से नीचे उतर रही थी तभी टायर में आग लग गई, जो तेजी से फैल गई। जैसे ही जवानों ने बस को आग की लपटों में घिरा देखा, वे तुरंत यात्रियों की मदद के लिए दौड़े। बस में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों समेत कुल 52 लोग सवार थे।