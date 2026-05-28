चिनाब का पानी राजस्थान लाने की तैयारी, लाहौल घाटी में चेनाब-ब्यास लिंक पर 2352 करोड़ से होगा काम

नई दिल्ली। सिंधु की पश्चिमी नदियों का पानी राजस्थान पहुंचने का सपना जल्द ही साकार होगा। पहलगाम हमले के विरोध में निलम्बित सिंधु जल संधि के बाद से भारत ने सिंधु की पश्चिमी नदियों में से एक चेनाब के अतिरिक्त पानी को ब्यास रिवर सिस्टम में मोड़ने के लिए काम शुरू कर दिया है। इसके लिए चेनाब की सहायक नदी चंद्रा से पानी को हिमाचल में लाहौल घाटी में एक सुरंग के जरिए मोड़ा जाएगा। इसके लिए 2352 करोड़ की परियोजना पर काम हो रहा है। ब्यास रिवर सिस्टम में पानी आने पर यह राजस्थान तक पहुंचेगा। वहीं जम्मू के पास सलाल बांध में गाद को जाने से रोकने के लिए 268 करोड़ से एक नहर बनाने की परियोजना पर भी काम होगा। दोनों परियोजनाएं कुल 2620 करोड़ की हैं। सूत्रों के अनुसार इसके लिए एनटीपीसी को जिम्मेदारी दी गई है।