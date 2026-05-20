दुष्कर्म और वीडियो ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती ने की खुदकुशी, 4 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज

Nuh Girl Suicide Case: हरियाणा के नूंह जिले के बिछोर थाना इलाके के एक गांव में युवती की मौत के बाद माहौल काफी गरम हो गया है। परिवार वालों ने गांव के ही कुछ लड़कों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि युवती को काफी समय से मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा था। घटना सामने आने के बाद गांव और आसपास के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है और हर पहलू को खंगाल रही है।