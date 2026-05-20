दुष्कर्म और वीडियो ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती ने की खुदकुशी, 4 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज

प्रतीकात्मक तस्वीर
Nuh Girl Suicide Case: हरियाणा के नूंह जिले के बिछोर थाना इलाके के एक गांव में युवती की मौत के बाद माहौल काफी गरम हो गया है। परिवार वालों ने गांव के ही कुछ लड़कों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि युवती को काफी समय से मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा था। घटना सामने आने के बाद गांव और आसपास के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है और हर पहलू को खंगाल रही है।
परिवार वालों का कहना है कि जिन लड़कों पर आरोप लगे हैं, वे युवती के जानने वाले थे और उसी गांव के रहने वाले हैं। आरोप है कि उन्होंने युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया और साथ ही उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार डराया और ब्लैकमेल किया जाता रहा। घरवालों के अनुसार युवती पिछले कुछ समय से काफी परेशान और तनाव में रहने लगी थी। घटना के बाद पूरे गांव में इस मामले को लेकर गुस्सा और चर्चा दोनों बढ़ गए हैं।
परिवार वालों के अनुसार डर और लगातार बढ़ते दबाव की वजह से वह अंदर ही अंदर टूटती चली गई। परिजनों का कहना है कि लगातार हो रही परेशानियों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर ही उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मामले की जानकारी मिलते ही घर वाले आधी रात को 12 बजे पुलिस के पास पहुंचे। शिकायत में चार युवकों के नाम शामिल किए गए हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है और आरोपितों की तलाश जारी है।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित वीडियो कब बनाया गया था और वह किन-किन लोगों तक पहुंचा। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि युवती को आखिर कब से धमकियां दी जा रही थीं। अधिकारियों का कहना है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल सबूतों की भी जांच होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की कई बातें और साफ हो सकती हैं।
घटना के बाद गांव का माहौल काफी तनावभरा बना हुआ है। गांव के लोग और परिवार वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी इतने डर और दबाव में जी रही थी, उन्हें अंदाजा नहीं था। वहीं गांव के लोगों का भी कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो शायद यह हादसा टल सकता था। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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