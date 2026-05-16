चौथी कक्षा की मासूम से स्कूल में किया दुष्कर्म, महाराष्ट्र के जलगांव में दरिंदा निकला सरकारी शिक्षक, गिरफ्तार

इस संवेदनशील मामले पर जानकारी देते हुए डीवाईएसपी अण्णासाहेब घोलप ने कहा है कि धरणगांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। मां की शिकायत पर हमने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले की कड़ाई और पूरी संवेदनशीलता से जांच कर रही है। आरोपी शिक्षक के विभाग (शिक्षा विभाग) को भी इस संबंध में रिपोर्ट भेज दी गई है ताकि विभागीय स्तर पर भी कठोर कार्रवाई की जा सके। हम कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश कर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।