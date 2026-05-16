80 फीट की ऊंचाई से गिरे सलमान खान, डेढ़ मिनट तक नहीं आई सांस, भाईजान ने सुनाया पुराना खौफनाक किस्सा

सलमान खान ने अपने इंटरव्यू में फिल्म 'जागृति' के दौरान हुए एक हादसे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म में एक 80 फीट ऊंचे पहाड़ से छलांग लगाने वाला सीन था और शुरुआत में उन्हें लगा कि वो आसानी से जंप कर लेंगे, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद हालात बदल गए। नीचे रखे गए बॉक्स इतनी ऊंचाई से बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। जिसमें सलमान ने बताया कि वहां पहले से काफी लोग जमा थे और वो पीछे हटना नहीं चाहते थे। इस पर सलमान खान ने आगे बताया कि छलांग लगाने के दौरान उनका पैर फिसल गया और वो सीधे नीचे गिर पड़े, गिरते समय उनका सिर चट्टान से टकराया। ये हादसा बेहद खतरनाक था, लेकिन वो बाल-बाल बच गए।