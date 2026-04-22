पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर आमिर और सलमान खान ने कही थी ये बात

इतना ही नहीं,सलमान खान (Salman Khan) ने भी अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कश्मीर दुनिया की जन्नत है और किसी एक बेगुनाह की जान लेना भी पूरी इंसानियत को खत्म करने जैसा होता है। इस पर दिग्गज एक्टर मुकेश खन्ना ने सरकार से सीधे तौर पर हमले का बदला लेने की अपील की और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी थी, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि फैंस के बीच इस पर फिल्म बनाने की चर्चा हो रही है, जो झूठ है। जिससे दर्शकों की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई है।