‘पंचायत’ एक्टर को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं, खुदके धोने पड़े बर्तन, विनोद सूर्यवंशी का जातिवाद पर छलका दर्द

विनोद सूर्यवंशी ने 'सिद्धार्थ कनन' के साथ इंटरव्यू में बताया कि उनका पैतृक गांव कर्नाटक में है, जहां आज भी जाति के आधार पर लोगों के रहने के इलाके अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि बचपन में ही उन्हें इस विभाजन का एहसास हो गया था। एक घटना को याद करते हुए उन्होंने बताया कि जब वो लगभग 12 साल के थे और अपने पिता के साथ गांव गए थे, तब एक होटल में खाना खाने के बाद उन्हें खुद अपने बर्तन धोने पड़े थे। इतना ही नहीं, इसके बावजूद उनसे पैसे भी लिए गए थे।