‘पंचायत’ के प्रह्लाद चाचा बनेंगे कुंभकरण, 4000 करोड़ की ‘रामायण’ में फैसल मलिक की एंट्री?

Faisal Malik Kumbhkaran Ramayan: फुलेरा की साधारण गलियों से लेकर लंका की भव्य दुनिया तक, पंचायत का एक जाना-पहचाना चेहरा अपने करियर में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबरों के अनुसार, पॉपुलर वेबसीरीज एक्टर फैसल मलिक उर्फ प्रह्लाद चाचा के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी है कि उनके चहेते प्रहलाद पांडे, नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' में नजर आने वाले हैं। अगर ये बात सच है तो फिल्म दुनिया में एक एक्टर को दूसरे से रिप्लेस करने के ट्रेंड में ये सबसे चौंकाने वाले और रोमांचक कास्टिंग बदलावों में से एक होगा।