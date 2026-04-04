‘रामायण’ के मेकर्स ने ठुकराया 700 करोड़ का ऑफर, 1000 करोड़ की डील की फीराक में नमित मल्होत्रा

Ramayana Makers Reject 700 Crore Deal: भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में शुमार होने जा रही 'रामायण' को लेकर लगातार नई-नई खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में फिल्म के डिजिटल राइट्स को लेकर ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर है कि निर्माता नमित मल्होत्रा ने करीब 700 करोड़ रुपये का बड़ा ओटीटी ऑफर ठुकरा दिया है और अब इससे भी बड़ी डील का इंतजार कर रहे हैं।