6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘रामायण’ के मेकर्स ने ठुकराया 700 करोड़ का ऑफर, 1000 करोड़ की डील की फीराक में नमित मल्होत्रा

Ramayana Makers Reject 700 Crore Deal: रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने बड़ी डील को रिजेक्ट कर दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 03, 2026

Ramayana Makers Reject 700 Crore Deal

Ramayana Makers Reject 700 Crore Deal (सोर्स- एक्स)

Ramayana Makers Reject 700 Crore Deal: भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में शुमार होने जा रही 'रामायण' को लेकर लगातार नई-नई खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में फिल्म के डिजिटल राइट्स को लेकर ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर है कि निर्माता नमित मल्होत्रा ने करीब 700 करोड़ रुपये का बड़ा ओटीटी ऑफर ठुकरा दिया है और अब इससे भी बड़ी डील का इंतजार कर रहे हैं।

4000 करोड़ में बनी 'रामायण' (Ramayana Makers Reject 700 Crore Deal)

बताया जा रहा है कि निर्देशक नितेश तिवारी की ये फिल्म दो हिस्सों में बनाई जा रही है और इसका कुल बजट लगभग 4000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इतने विशाल बजट के कारण मेकर्स फिल्म के हर अधिकार को सोच-समझकर बेचने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।

रणबीर कपूर के ‘राम’ अवतार ने बढ़ाया उत्साह

फिल्म के टीजर में रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में पहली बार देखने के बाद दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। शानदार विजुअल्स और भव्य सेट्स ने यह संकेत दे दिया है कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के स्केल को नई ऊंचाई देने वाली है।

इसी वजह से निर्माता जल्दबाजी में डिजिटल अधिकार बेचने के बजाय सही समय और सही प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, ताकि फिल्म की वास्तविक क्षमता के अनुरूप सौदा हो सके।

1000 करोड़ की डील का लक्ष्य (Ramayana Makers Reject 700 Crore Deal)

सूत्रों के मुताबिक, मेकर्स को दो भागों की इस फिल्म के डिजिटल अधिकारों के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मिला था, लेकिन टीम का मानना है कि यह फिल्म आने वाली पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। इसलिए वे कम से कम 1000 करोड़ रुपये की डील का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

बताया जा रहा है कि फिल्म के अधिकारों को चरणबद्ध तरीके से बेचने की रणनीति भी अपनाई जा सकती है। संभव है कि पहले भाग के अधिकार पहले जारी किए जाएं और दूसरे भाग के अधिकार रिलीज के बाद अलग से तय किए जाएं। इस रणनीति से फिल्म के मूल्य को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है।

दमदार स्टारकास्ट से बढ़ी उम्मीदें

इस महागाथा में साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी, जबकि रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं सनी देवोल भगवान हनुमान के किरदार में दिखाई देंगे। इसके अलावा यश भी इस भव्य प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा बताए जा रहे हैं। इतनी बड़ी स्टारकास्ट और विशाल बजट के कारण फिल्म को लेकर दर्शकों और ट्रेड एनालिस्ट्स की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं।

दिवाली 2026 पर रिलीज की तैयारी

फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। मेकर्स का मानना है कि यह फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को वैश्विक स्तर पर पेश करने वाला सिनेमाई अनुभव साबित होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ‘रामायण’ वाकई भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ओटीटी डील हासिल कर पाती है या नहीं।

ये भी पढ़ें

अगर वो मान गए होते तो आज मैं…50 की एकता कपूर का कभी चंकी पांडे पर आया था दिल, इस वजह से रह गईं कुंवारी
बॉलीवुड
Ekta Kapoor Love For Chunky Pandey

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Apr 2026 07:05 pm

Published on:

03 Apr 2026 07:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘रामायण’ के मेकर्स ने ठुकराया 700 करोड़ का ऑफर, 1000 करोड़ की डील की फीराक में नमित मल्होत्रा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ की छप्पर फाड़ कमाई से डरीं एकता कपूर? ‘भूत बंगला’ की रिलीज में देरी को लेकर दिया बयान

Ekta Kapoor On Bhoot Bangla Release Amid Dhurandhar 2
बॉलीवुड

हार्दिक-नताशा के रिश्ते में नया ट्विस्ट! पहुंची सास से मिलने, लोग बोले- तलाक के बाद फिर साथ

Natasa meet hardik pandya mother and whole family fans said couple love story new twist
बॉलीवुड

‘बाबा लाडला मरा तो ल्यारी में मनी दिवाली’, ‘धुरंधर 2’ के गैंगस्टर ने खोले राज, बोले- रहमान डकैत का राइट हैंड

Shrysh Zutshi On Playing Baba Ladla In Dhurandhar 2
बॉलीवुड

राजपाल यादव का मजाक उड़ाना सौरभ द्विवेदी को पड़ा भारी, यूजर्स बोले- ‘इसके सिर पर घमंड सवार हो गया है’

Saurabh Dwivedi trolled over debt joke
बॉलीवुड

52 की मलाइका 19 साल छोटे रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग फिर आईं नजर, बेटे अरहान और पूरे परिवार के साथ दिखे हर्ष मेहता

Malaika Arora Spotted With Harsh Mehta
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.