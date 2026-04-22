30 साल की हरियाणवी अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही का हार्ट अटैक से निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Divyanka Sirohi Dies Due To Heart Attack: हरियाणवी म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही का महज 30 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर के सामने आते ही उनके चाहने वालों और पूरी इंडस्ट्री में गहरा शोक फैल गया है।