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30 साल की हरियाणवी अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही का हार्ट अटैक से निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

Divyanka Sirohi Dies Due To Heart Attack: महज 30 साल की उम्र में अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही का निधन हो गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 22, 2026

Divyanka Sirohi Dies Due To Heart Attack

Divyanka Sirohi Dies Due To Heart Attack (सोर्स- एक्स)

Divyanka Sirohi Dies Due To Heart Attack: हरियाणवी म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। लोकप्रिय अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही का महज 30 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर के सामने आते ही उनके चाहने वालों और पूरी इंडस्ट्री में गहरा शोक फैल गया है।

अचानक आई खबर से स्तब्ध हुए फैंस (Divyanka Sirohi Dies Due To Heart Attack)

दिव्यांका सिरोही के निधन की सूचना मिलते ही सोशल मीडिया पर शोक की लहर आ गई। कई कलाकारों और उनके सहयोगियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। कम उम्र में इस तरह अचानक दुनिया को अलविदा कहना हर किसी के लिए एक बड़ा झटका है।

हालांकि उनके परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके करीबी लोगों के अनुसार वह पूरी तरह सक्रिय थीं और अपने काम में लगातार व्यस्त भी थीं।

उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था दिव्यांका का सफर

दिव्यांका सिरोही मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली थीं। उनका जन्म 19 नवंबर 1996 को हुआ था। पढ़ाई के प्रति गंभीर रहने वाली दिव्यांका ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई पूरी की और बाद में सिक्किम से एमबीए की डिग्री हासिल की।

शिक्षा पूरी करने के बावजूद उनका झुकाव बचपन से ही अभिनय और डांस की ओर था। यही जुनून उन्हें धीरे-धीरे मनोरंजन जगत की ओर लेकर आया।

सोशल मीडिया से बनाई पहचान

दिव्यांका ने अपने करियर की शुरुआत टिकटॉक से की थी। एक त्योहारी मौके पर बनाया गया उनका डांस वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने सुनंदा शर्मा के लोकप्रिय गाने पर प्रस्तुति दी थी। इस वीडियो को लाखों लोगों ने पसंद किया और देखते ही देखते उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई।

इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती चली गई और उन्हें हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने के मौके मिलने लगे। धीरे-धीरे उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दर्शकों के बीच पहचान बना ली।

हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में बनाई खास जगह

सोशल मीडिया से मिली पहचान के बाद दिव्यांका को हरियाणवी गानों में काम करने का मौका मिला। उन्होंने मशहूर गायक मासूम शर्मा के साथ कई प्रोजेक्ट्स में काम किया और अपने अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीता।

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Updated on:

22 Apr 2026 04:31 pm

Published on:

22 Apr 2026 04:13 pm

Hindi News / Entertainment / 30 साल की हरियाणवी अभिनेत्री दिव्यांका सिरोही का हार्ट अटैक से निधन, इंडस्ट्री में पसरा मातम

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