बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक, ट्रैक्टर चलाकर हुईं वायरल, अब ट्रोलिंग के तूफान ने तोड़ा हौसला, जिंदगी की जंग लड़ रहीं अनीता बिश्नोई

अनीता बिश्नोई का नाम राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। खेतों में ट्रैक्टर चलाते हुए, फसलों की बुवाई और कटाई करते हुए उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जाते रहे हैं। गांव की मिट्टी से जुड़ी उनकी सादगी और मेहनतकश छवि ने उन्हें लाखों लोगों का चहेता बना दिया था। यही वजह है कि देखते ही देखते वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय ग्रामीण महिला इंफ्लुएंसर्स में शामिल हो गईं।