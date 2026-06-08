बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक, ट्रैक्टर चलाकर हुईं वायरल, अब ट्रोलिंग के तूफान ने तोड़ा हौसला, जिंदगी की जंग लड़ रहीं अनीता बिश्नोई

Who is Social Media Influencer Anita Bishnoi (सोर्स- एक्स)
Who is Social Media Influencer Anita Bishnoi: सोशल मीडिया की दुनिया अक्सर लोगों को रातों-रात स्टार बना देती है, लेकिन कई बार यही दुनिया किसी इंसान की जिंदगी पर भारी भी पड़ जाती है। राजस्थान के जोधपुर की चर्चित ग्रामीण कंटेंट क्रिएटर अनीता बिश्नोई इन दिनों एक बेहद दुखद कारण से सुर्खियों में हैं।
लाखों फॉलोअर्स के बीच अपनी मेहनत, खेती-किसानी और देसी जीवनशैली के वीडियो से पहचान बनाने वाली अनीता कथित तौर पर मानसिक दबाव और ऑनलाइन ट्रोलिंग से इतनी परेशान हो गईं कि उन्होंने जहर खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त करने की कोशिश कर डाली।
अनीता बिश्नोई का नाम राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। खेतों में ट्रैक्टर चलाते हुए, फसलों की बुवाई और कटाई करते हुए उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जाते रहे हैं। गांव की मिट्टी से जुड़ी उनकी सादगी और मेहनतकश छवि ने उन्हें लाखों लोगों का चहेता बना दिया था। यही वजह है कि देखते ही देखते वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय ग्रामीण महिला इंफ्लुएंसर्स में शामिल हो गईं।
आपको बता दें अनीता का मुख्य प्लेटफॉर्म फेसबुक है, जहां उनके पेज पर लगभग 13 लाख (1.3 मिलियन) फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी 6.45 लाख से लेकर 8.3 लाख से अधिक फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं।
हालांकि हाल के दिनों में एक वीडियो ने उनकी जिंदगी को विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया। महिलाओं के पहनावे और बदलती सामाजिक सोच पर व्यक्त की गई उनकी राय इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई। जहां एक वर्ग ने उनके विचारों का समर्थन किया, वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध भी किया। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और अनीता को तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।
बताया जा रहा है कि कई दिनों तक लगातार मिलने वाले नकारात्मक कमेंट्स, आपत्तिजनक मैसेज और व्यक्तिगत टिप्पणियों ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। उनके करीबी लोगों का कहना है कि वो लगातार तनाव में थीं और सोशल मीडिया पर चल रही बहस से खुद को अलग नहीं कर पा रही थीं। इस दौरान उन्होंने कुछ भावुक पोस्ट भी साझा किए, जिनमें उनके मानसिक संघर्ष की झलक दिखाई दी।
घटना वाले दिन भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया। इसके कुछ समय बाद उनके द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन करने की खबर सामने आई। परिवार के सदस्य तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है।
अनीता के पति का दावा है कि उनकी पत्नी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा था और लंबे समय से उन्हें ऑनलाइन प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। वहीं इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग के खतरनाक प्रभावों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
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