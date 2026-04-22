‘आपके सवाल का जवाब फिल्म में है’, ‘राजा शिवाजी’ एक्टर रितेश देशमुख ने बीजेपी नेता को दिया करारा जवाब

जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर भाजपा नेता सुरेश नखुआ ने भी सोशल मीडिया पर रितेश देशमुख पर छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने और उसका अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया, "रितेश देशमुख की फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमले से पहले अफजल खान को खुलेआम वाघ (टाइगर) का नाखून दिखा रहे हैं। जबकि ऐतिहासिक तथ्य ये है कि वाघ नख छिपाकर रखा जाता था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल के हमले के बाद ही इसका इस्तेमाल किया था। @RITEISHD छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र के इतिहास, विरासत और गौरव को क्यों तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं???"