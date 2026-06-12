धुरंधर की सफलता के बीच वायरल हुआ पुराना किस्सा, शाश्वत सचदेव ने याद किए आदित्य धर के शुरुआती दिन

शाश्वत सचदेव ने आगे बताया कि उन्हें अक्टूबर की शुरुआत में पता चला कि फिल्म एक फ्रेंचाइजी बन रही है। उनका रिएक्शन नॉर्मल था अगर कहानी को और जगह मिलनी चाहिए थी तो ये जश्न मनाने की बात है। बता दें, 'धुरंधर 2' हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। इसकी सफलता में शाश्वत सचदेव के बैकग्राउंड स्कोर की अहम भूमिका रही जिसने हर सीन को और असरदार बना दिया। फिल्म अभी JioHotstar पर स्ट्रीम हो रही है। शाश्वत सचदेव और आदित्य धर की ये जोड़ी बताती है कि जब एक दमदार कंपोजर और एक जुनूनी फिल्ममेकर साथ आते हैं तो इतिहास रच देते हैं और ये धुरंधर' के OTT पर आने की वजह से ट्रेंड कर रही है।