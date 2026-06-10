‘धुरंधर 2’ से हटाया गया 1984 दंगे और खालिस्तान वाला डायलॉग! अनकट वर्जन में दिखा वो सीन जो थिएटर और OTT पर नहीं मिला

Reddit पर इन खुलासों के बाद 2 गुट में बंट बन गए फैंस। कुछ ने कहा कि ये बदलाव कंटेंट को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी थे, लेकिन दूसरों ने कहा कि खालिस्तानी एंगल वैसे भी फिल्म में साफ था इसलिए ये डबिंग बेकार थी। ये खुलासा बताता है कि बड़े बजट की संवेदनशील फिल्मों में इतिहास और राजनीति के बैलेंस को बनाना जरूरी होता है, क्योंकी पहले से ये फिल्म काफी विवादों में रही है।