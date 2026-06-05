‘ये आइडिया किसका था?’,धुरंधर 2 की OTT प्रीमियर लाइव स्ट्रीमिंग पर भड़के फैंस, JioHotstar की हुई जमकर ट्रोलिंग!

OTT रिलीज के साथ ही फिल्म एक नए विवाद में फंस गई है। दरअसल, प्लेटफॉर्म ने फिल्म को ऑन-डिमांड रिलीज की बजाय लाइव-स्ट्रीमिंग फॉर्मेट में पेश किया। इस फैसले से कई दर्शक खुश नहीं दिखे और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी गुस्सा जाहिर की। इस पर कई यूजर्स का कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म का फायदा ये होता है कि दर्शक अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी समय फिल्म देख सकते हैं, लेकिन लाइव-स्ट्रीमिंग फॉर्मेट में उन्हें तय समय पर फिल्म देखने के लिए मजबूर होना पड़ा, कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की कि अगर वे फिल्म को बीच में रोककर बाद में देखना चाहते थे, तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।