‘पब्लिक में ड्रामा क्यों’,रणवीर सिंह-डॉन 3 कंट्रोवर्सी पर जीशु सेनगुप्ता ने तोड़ी चुप्पी

इतना ही नहीं, जीशु सेनगुप्ता का कहना है कि किसी भी स्टार्स को बैन करना या उसके खिलाफ सार्वजनिक कार्रवाई करना सही नहीं है। ये एक व्यक्ति की प्राइवेट और पेशेवर जगह को प्रभावित करता है। साथ ही, जीशु सेनगुप्ता ने ये भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना सीधे तौर पर प्रतिभा से जुड़ा है। हर रोज देश भर में दर्जनों फिल्मों की शूटिंग शुरू होती है। ऐसे में जिसके पास हुनर है, उसे काम की कमी नहीं होगी। उनके मुताबिक, ये पेशा इस लिहाज से बिल्कुल साफ है या तो आपमें क्षमता है या नहीं। किसी विवाद और बैन से किसी स्टार्स का करियर लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता।