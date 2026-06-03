रणवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ीं? इंडस्ट्री बॉडी ने अक्षय खन्ना का उदाहरण देकर दी चेतावनी!

प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने ये भी साफ किया कि वो हमेशा निष्पक्ष और स्वतंत्र कारोबारी माहौल के पक्ष में खड़ा रहा है। संगठन का मानना है कि कंटेंट निर्माण की प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा और अनिश्चितता फिल्म निर्माण को नुकसान पहुंचाती है और इससे पूरी इंडस्ट्री की साख प्रभावित होती है। इस विवाद के बीच इंडस्ट्री में 2 चर्चित मामलों की चर्चा हो रही है। पहला मामला रणवीर सिंह और 'डॉन 3' से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि दूसरा मामला एक्टर अक्षय खन्ना के 'दृश्यम 3' से अलग होने की खबरों से संबंधित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय खन्ना और फिल्म निर्माताओं के बीच फीस और भूमिका को लेकर मतभेद सामने आए थे, जिसके बाद उनके प्रोजेक्ट से बाहर होने की चर्चा शुरू हुई।